Ufficializzato il nuovo tecnico azzurro, martedì 14 sarà presentato in grande stile per celebrare anche l'anno del centenario ma dovrà scontrarsi con le perplessità del popolo partenopeo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Benvenuto Max!”. Eccolo il tweet tanto atteso. Sfidando la scaramanzia (è venerdì) De Laurentiis ha annunciato l’ufficialità del nuovo allenatore. Sarà Massimiliano Allegri a prendere il posto di Conte e a raccoglierne l’onerosa eredità (uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Il conte Max ha risolto il contratto che lo legava al Milan fino al 2027 e ha firmato con il Napoli fino al 2029. Così come accadde 12 anni fa, quando rilevò la Juve dei tre scudetti di fila di Conte (per vincerne 5 di seguito), ecco che la storia si ripete.

Allegri sarà presentato martedì 14 luglio

Accantonata l’iniziale idea di presentare il nuovo allenatore nel ritiro a Dimaro, sarà martedì 14 (a tre giorni dalla partenza per il Trentino) l’Allegri-day, la cerimonia si terrà a Napoli e il presidente sta lavorano per ottenere una location prestigiosa, anche per celebrare i 100 anni di storia del club, datata 1 agosto. Se per Garcia fu scelta la reggia di Capodimonte e se a Conte fu riservato Palazzo Reale, ecco che l’ultima idea di De Laurentiis porta al San Carlo, lo storico teatro napoletano. Un’altra maniera per dimenticare il passato “contiano” e dare peso e spessore alla scelta-Allegri. Che però non convince tutti.

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Lo scetticismo dei tifosi su Allegri

Fioccano le reazioni subito dopo il tweet, molti tifosi restano scettici: “Benvenuto e addio. Quest anno saràa distruzione totale . Stai facendo solo danni . A novembre avrai già affondato tutto” e poi: “Sei stato capace di superare la figuraccia fatta con Garcia !!” e anche: “Sì ma gli acquisti che ti stai facendo scappare. Pensi solo al centenario e basta” e ancora: “Sapevo sarebbe arrivato questo giorno ma fa malissimo”, oppure: “Non ti seguiremo in ambito abbonamenti. Questo non è un BUONGIORNO ma una ferita al cuore”.

C’è chi scrive: “Beh, dai quest’anno ci dovremmo salvare prima dell’ultima giornata” e poi: “Preparati a sbadigliare e a provare angoscia allo stadio caro presidente. Sono Milanista, vi sono vicino tifosi napoletani” e anche: “Anche se non è ciò che volevo da oggi è il mio mister. Benvenuto Max! Dimostraci che sbagliamo!” e ancora: “Aurelio avevi iniziato tanto bene con Sarri e Spalletti, ora back to back di dinosauri risultatisti. Che tristezza”

Il web è scatenato: “Che disastro! Allenatore finito (anzi mai iniziato)” e poi: “Bentornato decimo posto” e anche: “Almeno abbiamo l’allenatore…… ora però compriamo Presidente e vendiamo bene …”. Non manca però l’altra campana con tanti fan che danno fiducia al conte Max: “Lo odiano tutti, quindi è la scelta perfetta! Benvenuto Mister Max!”.