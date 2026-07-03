“Benvenuto Max!”. Eccolo il tweet tanto atteso. Sfidando la scaramanzia (è venerdì) De Laurentiis ha annunciato l’ufficialità del nuovo allenatore. Sarà Massimiliano Allegri a prendere il posto di Conte e a raccoglierne l’onerosa eredità (uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Il conte Max ha risolto il contratto che lo legava al Milan fino al 2027 e ha firmato con il Napoli fino al 2029. Così come accadde 12 anni fa, quando rilevò la Juve dei tre scudetti di fila di Conte (per vincerne 5 di seguito), ecco che la storia si ripete.
Allegri sarà presentato martedì 14 luglio
Accantonata l’iniziale idea di presentare il nuovo allenatore nel ritiro a Dimaro, sarà martedì 14 (a tre giorni dalla partenza per il Trentino) l’Allegri-day, la cerimonia si terrà a Napoli e il presidente sta lavorano per ottenere una location prestigiosa, anche per celebrare i 100 anni di storia del club, datata 1 agosto. Se per Garcia fu scelta la reggia di Capodimonte e se a Conte fu riservato Palazzo Reale, ecco che l’ultima idea di De Laurentiis porta al San Carlo, lo storico teatro napoletano. Un’altra maniera per dimenticare il passato “contiano” e dare peso e spessore alla scelta-Allegri. Che però non convince tutti.
Lo scetticismo dei tifosi su Allegri
Fioccano le reazioni subito dopo il tweet, molti tifosi restano scettici: “Benvenuto e addio. Quest anno saràa distruzione totale . Stai facendo solo danni . A novembre avrai già affondato tutto” e poi: “Sei stato capace di superare la figuraccia fatta con Garcia !!” e anche: “Sì ma gli acquisti che ti stai facendo scappare. Pensi solo al centenario e basta” e ancora: “Sapevo sarebbe arrivato questo giorno ma fa malissimo”, oppure: “Non ti seguiremo in ambito abbonamenti. Questo non è un BUONGIORNO ma una ferita al cuore”.
C’è chi scrive: “Beh, dai quest’anno ci dovremmo salvare prima dell’ultima giornata” e poi: “Preparati a sbadigliare e a provare angoscia allo stadio caro presidente. Sono Milanista, vi sono vicino tifosi napoletani” e anche: “Anche se non è ciò che volevo da oggi è il mio mister. Benvenuto Max! Dimostraci che sbagliamo!” e ancora: “Aurelio avevi iniziato tanto bene con Sarri e Spalletti, ora back to back di dinosauri risultatisti. Che tristezza”
Il web è scatenato: “Che disastro! Allenatore finito (anzi mai iniziato)” e poi: “Bentornato decimo posto” e anche: “Almeno abbiamo l’allenatore…… ora però compriamo Presidente e vendiamo bene …”. Non manca però l’altra campana con tanti fan che danno fiducia al conte Max: “Lo odiano tutti, quindi è la scelta perfetta! Benvenuto Mister Max!”.