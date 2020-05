Napoli: arriva la prima offerta per Koulibaly ma De Laurentiis alza il muro

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il Liverpool avrebbe fatto un primo tentativo per ingaggiare Kalidou Koulibaly: i Reds hanno messo sul piatto anche Lovren come contropartita tecnica ma Aurelio De Laurentiis ha alzto il muro; il presidente partenopeo chiede 100 milioni di euro cash.

Il difensore ha anche altre offerte: il Real Madrid è da tempo sulle sue tracce, Arsenal e Paris Saint Germain hanno sondato il terreno. Da non escludere l'opzione Barcellona: i blaugrana vogliono trovare una soluzione ai frequenti problemi fisici di Umtiti e Lenglet e, oltre a Koulibaly, sta pensando anche a De Ligt.

In uscita dal Napoli c'è anche Dries Mertens: vicino all'Inter a gennaio, il discorso rinnovo sembrava essersi riaperto ma ora le cose sono cambiate di nuovo e la cessione è sempre più probabile. Beppe Marotta, considerate le difficoltà nell'ingaggiare Oliver Giroud, è tornato forte sul classe 1987 ma deve fare i conti con la Juventus.

Il club torinese sta vagliando tutte le opzioni per sostituire Gonzalo Higuain, in partenza al termine della stagione, e oltre a Milik ha messo nel mirino anche il compagno.

L'affondo a sorpresa della Juve metterebbe però in difficoltà il giocatore stesso, che preferirebbe l'Inter in caso di addio al Napoli: il nazionale belga non vuole "tradire" il mondo napoletano, trasferendosi nella storica rivale dei partenopei. Ma il pressing di Sarri potrebbe alla lunga convincere il giocatore, e rovinare così i piani sia dell'Inter, sia del Napoli.

SPORTAL.IT | 03-05-2020 10:50