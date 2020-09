Napoli, arriva l'esito del primo giro di tamponi: è grande sollievo

Primo sospiro di sollievo in casa Napoli dopo il caso Genoa, con i quattordici casi di positività al Coronavirus registrati in casa Grifone. L’esito dei tamponi era giunto poche ore dopo la sfida del San Paolo contro gli azzurri di Gennaro Gattuso, provocando grande apprensione per le condizioni sanitarie dei giocatori partenopei. Che però hanno nel frattempo ricevuto una notizia di grande importanza. Anche se non sufficiente per abbassare la guardia.

Il Napoli ha infatti reso noto che tutti i tamponi effettuati martedì hanno dato esito negativo. “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”, ha infatti reso noto il club campano attraverso un post su Twitter.

Logicamente questo primo risultato, per quanto molto rincuorante, non basta a ritenere i membri della rosa del Napoli fuori pericolo. Sette dei dieci giocatori positivi del Genoa hanno infatti giocato la partita del San Paolo, dettaglio che non permette di considerare la vicenda completamente chiusa.

I tamponi negativi sono stati infatti effettuati circa 40 ore dopo Napoli-Genoa, ma sono previsti altri due giri di test. Oltre a quello di giovedì, menzionato nel post della società, ce ne sarà infatti un terzo sabato mattina. Il motivo risiede nel periodo di incubazione del virus, che si può manifestare anche 48 o addirittura 72 ore dopo un tampone risultato negativo.

“Per forza, non ci sono alternative”, aveva dichiarato il virologo Andrea Crisanti a proposito della quarantena a cui sottoporre l’intera rosa del Napoli. “Anche quelli del Napoli vanno messi in quarantena e sotto sorveglianza. Bisogna fare i tamponi adesso e tra due, tre giorni, perché chiaramente se uno è contagiato in genere diventa positivo dopo due o tre giorni”, aveva aggiunto.

Nel frattempo il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato che la serie A andrà avanti: “Voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare il campionato”.

Le notizie da Napoli, per il momento, sembrano dargli ragione.

OMNISPORT | 30-09-2020 16:45