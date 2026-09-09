Napoli, terza sconfitta di fila: Allegri nel mirino dei tifosi. Il ko con l’Arsenal conferma la prima crisi azzurra

Il tecnico livornese è già costretto ad affrontare la prima minicrisi della stagione azzurra. A cavallo della sosta il calendario può dare una mano, ma i tifosi del Napoli sono già stufi del calcio di Max

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il Napoli non cambia marcia nemmeno in Champions League. Dopo i ko con Como e Inter, gli azzurri di Massimiliano Allegri escono sconfitti anche dall’esordio europeo. Contro l’Arsenal, al Maradona, i vicecampioni d’Italia non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi e, dopo gli errori clamorosi di Saka nel primo tempo e di Hincapié a inizio ripresa, capitolano per mano di un Odegaard migliore in campo e capace di superare Milinkovic-Savic con un colpo da biliardo dal limite. Durante e al termine della gara, sui social, Allegri viene preso di mira dai tifosi.

Prima minicrisi per il Napoli

Nonostante le avversarie di assoluto rispetto, le tre sconfitte consecutive non possono non far scattare un primo campanello d’allarme sulla gestione Allegri all’ombra del Vesuvio. Il tecnico ex Milan finisce così nel mirino dei tifosi azzurri, che sui social non mancano di criticare l’approccio considerato fin troppo difensivista messo in mostra contro i Gunners. Spuntano, così, i primi Allegri Out, ma i messaggi sono davvero tantissimi e sotto accusa ci finisce anche la proprietà, criticata anche durante la gara dai tifosi presenti sugli spalti del Maradona.

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Allegri sotto assedio sul web

Tra chi critica in modo aspro Allegri c’è anche il giornalista Paolo Bargiggia, che su X scrive: “Tre sconfitte in quattro gare per il Napoli. Il solito non calcio di Allegri, il solito pullman piazzato davanti alla porta, i soliti cambi difensivi. Quando De Laurentiis rimedierà alla scelta assurda fatta in estate per il dopo Conte?”. C’è poi chi commenta: “Mamma mia che roba brutta (non)giocare in questo modo per 80 minuti e poi prenderlo comunque il gol”, e poi: “Il Napoli perde dopo 90 minuti di agonia. Una prestazione inguardabile. Ma chi non guarda le partite dirà che Allegri ha fatto bene perché è finita 0-1”.

Tifosi contro il non gioco di Max

I commenti sono davvero tantissimi. “Il piano “fortino” di Allegri è fallito di nuovo. Terza sconfitta consecutiva e solito spettacolo indecoroso. Vinto finora solo un match nei minuti finali contro l’ultima in classifica. La rosa ha enormi lacune, ma avere un allenatore non guasterebbe”, o anche: “Io mi chiedo come un club top in Italia possa ancora oggi affidarsi ad un dinosauro calcistico come Allegri, davvero non capisco…”, “Solo difesa. In fase di possesso palla non si riesce a vedere uno schema di gioco offensivo nemmeno pagando”, “Nel 2026 non si può ancora proporre questo tipo di calcio”.

Due mesi svoltare la stagione

A cavallo della sosta, Allegri ha però la possibilità di invertire la rotta stagionale. Nella sfida interna con il Bologna e in quella al Franchi con la Fiorentina, che mandano in archivio settembre e, poi, quelle con Frosinone, Villarreal, Venezia e Bodo/Glimt, prima del derby del Sud con la Roma, obbligano gli Azzurri a trovare risposte e a rialzare la testa, in campionato e in Champions League. Altri errori possono risultare già fatali per il tecnico livornese ex Milan.