Gli azzurri di Allegri, dopo la rimonta subita dall'Inter, ospitano la squadra di Arteta al Maradona: come seguire il match, le ultime info e le scelte dei due allenatori

È una notte da luci forti, palcoscenico europeo e grandi firme. Al Maradona il Napoli alza il sipario sulla sua Champions League e lo fa subito contro un avversario di peso come l’Arsenal. Da una parte gli azzurri di Allegri, chiamati a cancellare in fretta le ultime due sconfitte in campionato e a ritrovare slancio davanti al proprio pubblico; dall’altra i Gunners di Arteta, arrivati in Italia con il vento in poppa dopo il successo nel derby contro il Chelsea e il primato condiviso in Premier League. Novanta minuti tutti da vivere, tra talenti, duelli e possibili sorprese.

Come arrivano al match

Le due squadre arrivano al match con stati d’animo diametralmente opposti. L’Arsenal si presenta all’appuntamento europeo forte del successo nel derby contro il Chelsea, una vittoria che ha permesso ai Gunners di conquistare la vetta della Premier League col City e di affrontare la sfida con grande fiducia. Momento più delicato, invece, per il Napoli, reduce dalla sconfitta contro l’Inter, la seconda consecutiva in Serie A. Gli azzurri sono chiamati a reagire immediatamente e a trasformare la Champions League nell’occasione giusta per invertire la rotta.

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Dove vedere Napoli-Arsenal: diretta tv e streaming

Napoli-Arsenal, sfida valida per la prima giornata della fase a campionato della Champions League, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video mercoledì 9 settembre alle ore 21. Non ci sarà la possibilità di seguire il match in modo gratuito.

Partita : Napoli-Arsenal

: Napoli-Arsenal Data : mercoledì 9 settembre 2026

: mercoledì 9 settembre 2026 Orario : 21.00

: 21.00 Streaming: Amazon Prime

Napoli-Arsenal, le probabili formazioni

Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Meret confermato tra i pali. In difesa spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Spinazzola, quest’ultimo leggermente favorito su Olivera. A centrocampo dovrebbero agire Vergara, Lobotka e De Bruyne, con l’ipotesi del doppio play Gilmour come alternativa. Davanti molto ruota intorno al dolore al ginocchio di Neres, che si gioca il posto con Politano, mentre Hojlund dovrebbe completare il tridente insieme a uno tra Alisson Santos e Noa Lang.

Arteta dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Raya tra i pali e Gabriel al centro della difesa. Restano però alcuni ballottaggi da sciogliere: Timber e White si contendono una maglia sulla fascia destra, mentre al centro Konsa è in vantaggio su Saliba per affiancare Gabriel. A sinistra dovrebbe agire Calafiori. In mediana spazio a Rice, con Bruno Guimaraes favorito su Lewis Kelly. Sulla trequarti Saka e Odegaard sono confermati, mentre Tzolis dovrebbe completare il reparto alle spalle di Havertz, riferimento offensivo centrale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, A. Santos. Allenatore: Allegri.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Arteta.

La squadra arbitrale

La sfida di Champions League sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg. Gli assistenti saranno Beigi e Soderkvist, il quarto ufficiale Ladeback, al Var Del Cerro Grande e l’Avar Brisard.