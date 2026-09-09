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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Napoli-Arsenal, formazioni ufficiali: Allegri sceglie De Bruyne, la decisione su Alisson Santos e Vergara

Il Napoli debutta in Champions League contro l’Arsenal al Maradona: Allegri deve fare i conti con le assenze di McTominay e Anguissa, come giocheranno le due squadre

3 min di lettura

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’avventura del Napoli in Champions League si apre con la super sfida del Maradona contro l’Arsenal, campione d’Inghilterra e finalista dell’ultima edizione della competizione. Max Allegri cerca il riscatto in Europa dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Como e Inter, ma, dopo aver perso McTominay, dovrà rinunciare anche ad Anguissa. De Bruyne torna titolare: ecco le formazioni ufficiali e le scelte su Alisson Santos, Vergara e Neres.

Champions League, Napoli-Arsenal: Allegri contro Arteta

Il calendario non ha certo dato una mano ad Allegri. Dopo Como e Inter, ecco l’Arsenal, che ha iniziato la stagione come aveva terminato l’ultima: vincendo. Prima il netto successo nel Community Shield contro il Manchester City di Donnarumma, poi tre vittorie in altrettante giornate di Premier League, con un bilancio di sei gol fatti e uno soltanto subito.

Al contrario, gli azzurri hanno letteralmente gettato al vento la partita di San Siro: tra cambi sbagliati, errori difensivi e occasioni sprecate, il Napoli si è lasciato rimontare dall’Inter nel finale, restando così a soli tre punti in classifica.

Formazione Napoli: out Anguissa, c’è De Bruyne

Senza McTominay e Anguissa ad Allegri tocca ridisegnare il centrocampo. Il Napoli si schiera sempre con il 4-3-3: tra i pali ci sarà Meret, quindi pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. In mezzo al campo ecco la soluzione doppio play: Gilmour più Lobotka con De Bruyne alla prima da titolare a completare il reparto. Sulle corsie esterne spazio saranno impiegati dal primo minuto Politano e Alisson Santos, mentre il terminale offensivo sarà come sempre Hojlund. Neres stringe i denti e va in panchina.

Formazione Arsenal: le scelte di Arteta

L’Arsenal risponde col 4-2-3-1: White, Konsa, Gabriel e Hincapie a sorpresa al posto di Calafiori formeranno la batteria difensiva posta a protezione di Raya. In mezzo al campo Arteta punterà su Rice e Merino, con Saka, Odegaard ed Eze a supporto del gigante svedese Gyokeres, preferito ad Havertz.

Napoli-Arsenal: le formazioni ufficiali

  • Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri
  • Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Rice, Merino; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres. Allenatore: Arteta

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