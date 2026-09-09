L'Arsenal è arrivato a Capodichino soltanto alle 21.30 di ieri, Arteta ha dovuto rinunciare alla conferenza stampa al Maradona. Ma Allegri sta peggio: fuori pure Anguissa

Tra ritardi in aeroporto e volo, l’Arsenal è arrivato a Capodichino soltanto alle 21.30 di ieri. Mikel Arteta ha dovuto rinunciare alla conferenza stampa al Maradona, parlando direttamente in aeroporto. Ma tra lui è Massimiliano Allegri chi se la passa peggio è sicuramente il tecnico livornese: McTominay e Anguissa fuori causa, David Neres in forte dubbio.

Arsenal, il viaggio è stato un’Odissea

Il viaggio dell’Arsenal destinazione Italia, Napoli è stata un’Odissea. I Gunners sono arrivati nel capoluogo campano ieri in tarda serata, dopo un viaggio iniziato già male, rallentato dal caos negli aeroporti britannici. Un guasto al sistema di gestione del traffico aereo ha costretto l’Arsenal agli straordinari, con tanto di mancata conferenza stampa della vigilia da parte di Mikel Arteta, in programma ieri sera al Maradona.

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Il tecnico spagnolo non ha potuto commentare le sensazioni della vigilia del primo match della Phase League in sala stampa, ma ancor peggio è andata ai suoi giocatori, stanchi dopo una giornata intera vissuta tra aeroporti e in volo: l’Arsenal è arrivato a Capodichino soltanto alle 21.30. A quel punto Arteta ha parlato direttamente in aeroporto, prima di trasferirsi con la squadra presso l’hotel di Nola.

Il commento di Arteta a Capodichino

“Siamo in un posto difficile, ma entusiasti di iniziare questa campagna. Iniziare bene è l’unica cosa che possiamo fare“, ha spiegato Arteta, reduce con l’Arsenal dalla finale della scorsa edizione di Champions League, persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain del connazionale Luis Enrique.

Arteta non è nuovo a Napoli. L’ex centrocampista, quando era capitano dell’Arsenal, affrontò gli azzurri nel 2013 al San Paolo e fu pure espulso. Successivamente si presentò in qualità di vice-allenatore di Pep Guardiola, col Manchester City: “Conosco l’atmosfera e cosa i tifosi del Napoli riescono a creare. Allegri? E’ un allenatore molto esperto e ha giocatori che hanno militato in Premier League“, ha commentato.

Allegri piange, anche Anguissa è out

Ma tra lui e Massimiliano Allegri chi se la passa peggio è sicuramente il tecnico livornese. Il Napoli è reduce da due sconfitte di fila in campionato ed è alle prese con assenze pesanti, come quella di McTominay, operato ieri in Inghilterra per risolvere l’aritmia benigna riscontrata dopo la partita persa contro il Como.

Oltre allo scozzese, a centrocampo mancherà pure Franck Anguissa. A confermarlo è stato lo stesso Allegri durante la conferenza stampa della vigilia: “Non sarà della partita, per un problema all’adduttore“. In forte dubbio anche David Neres, che sarà valutato in mattinata a causa di noie al ginocchio che lo tormentano da un po’.