Napoli-Arsenal, le probabili formazioni

Complice l'eliminazione della Juventus, il Napoli è l'unica squadra italiana ancora in gioco in Europa. I partenopei sono chiamati all'impresa al San Paolo. Per volare alle semifinali, bisogna rimontare lo 0-2 subito all'andata.

Ancelotti pare intenzionato a schierare un Napoli super offensivo. In campo, dall'inizio, Milik (partito dalla panchina a Londra), con Insigne e pure Mertens. Zielinski dovrebbe iniziare il match dalla panchina ed entrare a gara in corso.

Nessuna novità in casa Arsenal con il tecnico Emery che dovrebbe schierare lo stesso 11 visto nella sfida d'andata. In avanti, quindi, spazio e fiducia a Lacazette e Aubameyang. Il Napoli ha ribaltato uno scarto di due gol in due occasioni nella propria storia. L'ultima volta, contro la Juventus, nel 1989.

Napoli-Arsenal (giovedì, ore 21.00)

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

