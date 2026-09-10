Napoli-Arsenal, moviola: il gol annullato al 93’ e quel cartellino rimasto nel taschino, cosa è successo a Meret ed Alisson

La prova dell’arbitro Nyberg al Maradona nella gara della prima giornata della Phase League di Champions analizzata al microscopio dal talent di Prime Calvarese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova autorevole dell’arbitro Nyberg in Champions, interventi non invasivi e un ricorso molto limitato (forse troppo) ai cartellini, giusto annullare il secondo gol degli inglesi nel recupero. Vediamo cosa è successo al Maradona.

Napoli-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ Eze ferma fallosamente una ripartenza di De Bruyne. Rumoreggia il Maradona per il mancato giallo da parte di Nyberg. Al 42′ il primo giallo, è per Gilmour per una trattenuta su Eze. Dopo l’intervallo esce Meret che già inizio gara aveva accusato un problema muscolare, al suo posto Milinkovic-Savic. Il problema si ripete al 56′: Alisson Santos chiede il cambio per un problema muscolare: Allegri inserisce Antonio Vergara. Il gol annullato

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Regolare al 75′ il gol di Odegaard. Giallo all’86’ a Lucca per una sbracciata. Al 91′ ammonito Odegaard, che ha calciato la palla fuori a gioco fermo. Al 93′ Tzolis riceve in area da Odegaard, Milinkovic-Savic para e Havertz segna a porta vuota, ma il gol viene annullato per fuorigioco del tedesco. Dopo il recupero finisce 0-1.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Prime, Gianpaolo Calvarese, che si sofferma sulla mancata ammonizione ad Eze nel primo tempo: “Era giallo, considerando anche un suo precedente fallo.”

Chi è l’arbitro Nyberg

Svedese, 36 anni, Glenn Nyberg dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli. Positive le sue prestazioni nell’ultimo Mondiale americano.

I precedenti tra le due squadre

Solo due volte gli azzurri avevano affrontato l’Arsenal, sempre in Champions, con un bilancio di una vittoria a testa.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Söderkvist con IV uomo Ladebäck, lo spagnolo del Cerro Grande al Var e il francese Brisard all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Gilmour, Lucca, Odegaard.