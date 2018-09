Napoli aspetta il vero Mertens, ora non né falso nueve né esterno

Probabilmente domenica a Torino toccherà a lui dal primo minuto. Ma quale Mertens deve aspettarsi il Napoli? Quello formato pulcino delle ultime gare o il funambolo che caccia dal cilindro il coniglio vincente? Se gli azzurri nelle ultime tre gare hanno segnato un solo gol non è solo colpa di Milik, che pure sta pagando un rientro non semplice dopo due operazioni al crociato e che comunque top-player non è. Quello che aveva sempre tolto il Napoli dagli impicci, nel dopo-Higuain, era sempre stato Dries il folletto belga.

Trentaquattro gol due stagioni fa, 22 in quella scorsa, considerando tutte le competizioni. Un bilancio da prima punta vera e non da falso nueve ma il Mertens del nuovo corso non è né carne né pesce. Da punta centrale non è stato quasi mai praticamente riproposto da Ancelotti che sin dal suo primo giorno sulla panchina azzurra aveva detto di preferirlo “tra le linee o attaccante esterno ma non ala né centravanti”. Infatti in assenza di Milik si è visto più Insigne agire in posizione da attaccante centrale che non Mertens. La prova migliore del belga – che paga anche il rientro tardivo dalle vacanze dopo i Mondiali – è stata col Milan quando è entrato e ha segnato ma nelle altre partite ha deluso.

Il vero Mertens sicuramente avrebbe dato la scossa alla squadra a Belgrado; le sue accelerazioni avrebbero dovuto dare scacco matto alla Stella Rossa ma si è visto poco o niente al Marakanà. E anche la settimana prima con la Fiorentina pochi spunti, poca reattività. Che è successo al giocatore che per due anni s’è messo la maschera di bomber e ha trascinato il Napoli? Colpa solo degli schemi diversi che lo penalizzano? Difficile a credersi, già con Benitez la forza di Mertens è sempre stata il dribbling secco, lo scatto improvviso e il tiro al fulmicotone eppure partiva da esterno e non da punta centrale. E anche in quegli anni i suoi gol ci sono sempre stati. Ancelotti con ogni probabilità domenica lo schiererà seconda punta (sacrificando Insigne) al fianco di Milik lasciandogli libertà di manovra ma il problema probabilmente non è il ruolo. Bensì la condizione. Il Napoli ha bisogno di lui per concretizzare la manovra. La cessione di Inglese rientrava proprio nella logica che Mertens aveva chiesto di essere utilizzato più da punta che da trequartista, ora tocca a lui dimostrare di non aver perso il suo guizzo letale. Perchè senza i suoi gol questo Napoli rischia di rimanere una bella incompiuta.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 12:06