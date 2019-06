Napoli, assalto a Mauro Icardi: arriva l'offerta a Wanda Nara

Si potrebbe finalmente smuovere nelle prossime ore la situazione di Mauro Icardi. Antonio Conte ha fatto sapere al bomber argentino che non è contemplato nei progetti futuri dell'Inter che ha in mente, il giocatore (per voce della moglie agente Wanda Nara) è finora stato irremovibile nella sua volontà di restare a Milano. Uno stallo che potrebbe essere risolto a breve.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a fare sul serio per l'ex capitano dei nerazzurri, ed è intenzionato a investire una cifra vicino ai 70 milioni di euro per avere i suoi gol. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto da 7 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus: già recapitata la proposta a Wanda Nara.

L'Inter ha chiesto di inserire nella trattativa una contropartita tra Zielinski e Fabian Ruiz, ma Aurelio De Laurentiis ha rifiutato. Novità importanti sono attese nelle prossime settimane, quanto Inter e Napoli torneranno in contatto alla ricerca di un accordo.

Nei prossimi giorni, fa sapere Tuttosport, Icardi e il suo entourage potrebbero incontrare il presidente Steven Zhang per parlare del suo futuro: il suo caso si potrebbe sbloccare in quel meeting. Conte, che l'ha già bocciato, ha espresso la sua volontà che la cessione si chiuda prima dell'inizio del ritiro a luglio.

Su Icardi ci sono anche Roma e Juventus: con i bianconeri è sempre sul tavolo il possibile scambio con Dybala, ma l'affare è al momento congelato.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 11:24