Atalanta-Napoli, la decisione su Chiffi butta benzina sul fuoco: Piccinini perdonato dopo Milan-Parma

Il direttore di gara, nella bufera per gli errori commessi nel match di Bergamo, non verrà fermato e sarà protagonista anche in Champions. Le decisioni di Rocchi fanno discutere

“Chiffi ha sbagliato”, il designatore Rocchi sembra aver bocciato la direzione di gara di Atalanta-Napoli ma allo stesso tempo non è intenzionato a “punire” il responsabile. Sono queste le notizie che trapelano dall’AIA dopo l’ennesima giornata complicata dal punto di vista arbitrale. E anche le decisioni su Piccinini dopo Milan-Parma alimentano le discussioni.

La decisione su Chiffi

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni in attesa delle designazioni arbitrali che arriveranno nei prossimi giorni. Ma le prime anticipazioni rivelano che a differenza di quanto si potesse pensare Daniele Chiffi non sarà fermato dopo la direzione del match tra Atalanta e Napoli. Gli errori che hanno fatto infuriare Antonio Conte e tutta la dirigenza partenopea sarebbero stati evidenziati anche dal designatore Rocchi che però allo stesso tempo non avrebbe nessuna intenzione di mettere da parte il fischietto. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere per lui un normale turnover come succede spesso per gli arbitri e una possibile ripartenza dalla serie B. Ma nessuna “punizione” vera e propria.

Piccinini “perdonato” dopo Milan-Parma

Decisione simile anche quella su Marco Piccinini. Anche il match tra Milan e Parma è stato oggetto di discussioni per alcune decisioni arbitrali e in particolare sotto la lente di ingrandimento è finito il gol di Troilo, prima annullato e poi convalidato dal Var. Secondo quanto trapela, Rocchi avrebbe preferito che la decisione fosse stata l’assegnazione della rete in campo e non dopo la revisione. Il direttore di gara avrebbe dovuto intervenire su quanto sta avvenendo in area di rigore in maniera preventiva, richiamando i giocatori a un comportamento diverso. Anche lo scontro che ha portato all’infortunio di Loftus-Cheek è stato valutato all’interno di una dinamica normale di gioco. Per il fischietto ci dovrebbe essere solo un turno di turnover e non dovrebbe ripartire neanche dalla serie B.

La motivazione delle scelte di Rocchi

E’ un momento molto delicato per gli arbitri italiani. All’interno di una stagione in cui gli episodi arbitrali controversi continuano a sommarsi, la sensazione è che gli arbitri italiani in questo momento vogliono fare quadrato. La tensione è alle stelle, gli errori in molti casi evidenti e sebbene Rocchi non sia intenzionato a nasconderli, non sembra neanche disposto a mettere alcuni direttori di gara sotto il fuoco della critica. La gestione dell’AIA resta interna, con confronto e rotazioni ma senza stop ufficiali. Anche se per Chiffi, la ripartenza della B certificherebbe comunque che qualcosa è andato storto. Ma per l’arbitro di Atalanta-Napoli non c’è neanche il tempo di un effettivo “turnover” visto che tornerà in cabina Var in occasione della Champions League in occasione di Newcastle-Qarabag e nel delicatissimo confronto tra Real Madrid e Benfica.