Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Conte sorprende tutti, la scelta Neres e Hojlund. Palladino si affida a Lookman

Cresce l'attesa per l'esordio di Palladino sulla panchina dei bergamaschi. Ecco come giocheranno le squadre, il tecnico azzurro Conte cambia modulo

Archiviata la sosta nazionali di novembre, si riparte con il big-match del sabato sera sotto i riflettori del Maradona, con il Napoli di Conte che ospita l’Atalanta di Palladino, al suo esordio ufficiale sulla panchina bergamasca. L’allenatore dei partenopei sorprende e ritorna alla difesa a tre; l’ex Fiorentina, in attacco, si affida a De Ketelaere e Lookman dietro a Scamacca unica punta: le formazioni ufficiali.

Napoli-Atalanta: formazioni ufficiali. Le scelte di Conte e Palladino

Entrambe le squadre cercano un immediato riscatto. I campioni d’Italia arrivano alla sfida dopo il pesante ko contro il Bologna e il duro sfogo di Antonio Conte, rientrato regolarmente a Napoli dopo la settimana di permesso. L’imperativo è tornare alla vittoria, un risultato che tra Serie A e Champions, nel mese di novembre, non è ancora arrivato. Pur tra malumori e prestazioni poco brillanti, gli azzurri restano comunque a -2 dalla vetta occupata da Inter e Roma.

Stesso bisogno di ripartenza anche per l’Atalanta, alle prese con una classifica più complicata. Archiviata l’era Juric, ora tocca a Palladino invertire la rotta. Prima della sosta, i bergamaschi sono crollati in casa 0-3 contro il Sassuolo, scivolando fino al tredicesimo posto. Servirà una reazione immediata per evitare di perdere ulteriore terreno.

Neres, Hojlund, Neres: le scelte di Conte

Infermeria affollata per il Napoli di Conte, costretto a rinunciare a numerosi elementi chiave. Restano ai box Gilmour, fermato da un’infiammazione pubica, e Anguissa, alle prese con una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, oltre ai lungodegenti Meret, out per una frattura del secondo metatarso del piede destro, De Bruyne, alle prese con una lesione di alto grado al bicipite femorale destro, e Lukaku, infortunato al retto femorale.

In vista della sfida con l’Atalanta, Conte torna alla difesa a tre, con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus che agiranno a protezione di Milinkovic-Savic. Sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Gutierrez, mentre in mezzo al campo toccherà a Lobotka e McTominay. Tridente offensivo composto da Noa Lang, Hojlund e Neres.

De Ketelaere, Lookman, Scamacca: le scelte di Palladino

Solo Bakker e Scalvini figurano nell’infermeria dell’Atalanta di Palladino. Per la trasferta di Napoli l’allenatore si affida alla difesa a tre, già rodata in questa prima parte di stagione. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, protetto dal terzetto difensivo composto da Djimsiti, Hien e Ahanor. Sulle corsie spazio a Bellanova e Zappacosta, mentre in mezzo al campo agiranno Ederson e De Roon. Alle spalle di Scamacca, riferimento avanzato, i favoriti per le due caselle sulla trequarti sono De Ketelaere e Lookman.

Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali