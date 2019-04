Napoli-Atalanta non fa il boom: San Paolo semideserto

Il sabato di campionato ha laureato la Juventus campione d'Italia alla vigilia di Pasqua, regalando altri risultati che potranno avere un peso non indifferente verso la corsa all'Europa o alla salvezza (come i pareggi di Inter, Milan e Roma, il ko della Lazio, l'impresa della Spal a Empoli o la rotonda vittoria del Bologna sulla Sampdoria. Ma manca ancora un ultimo capitolo per mettere in archivio il turno di campionato: Napoli-Atalanta, che si disputerà al San Paolo alle ore 19 del lunedì di Pasquetta.

Una partita certo interessante e anche importante (soprattutto per gli ospiti, in piena corsa per l'Europa League e che addirittura possono sperare di rientrare sul treno Champions), che però potrebbe andare in scena in uno stadio semideserto.

Al momento infatti sono stati venduti appena 15mila biglietti, un dato molto basso, che potrebbe dare vita a un match spettacolare, ma giocato davanti a pochi intimi.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 13:01