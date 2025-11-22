Napoli-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Atalanta di Serie A 2025-26, 12a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto.

Napoli–Atalanta accende la 12a giornata della Serie A 2025-26: si gioca sabato 22 novembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sfida tra ambizioni d’alta quota e voglia di rilancio: i partenopei sono 4° con 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 16 gol fatti, 10 subiti), la Dea è 13° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte; 13 segnati, 11 incassati). In casa il Napoli ha marciato forte, mentre l’Atalanta cerca continuità dopo una serie di pari e poche reti.

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta

A poche ore dal via, si va verso un Napoli in 4-3-3: Di Lorenzo e Gutiérrez sulle corsie, coppia centrale Rrahmani–Buongiorno, mediana con Elmas, Lobotka e McTominay. Davanti, il tridente potrebbe vedere Politano, Højlund e Neres. Out per infortunio elementi pesanti come De Bruyne e Lukaku; nessuno squalificato al momento.

L’Atalanta dovrebbe riproporre il 3-4-2-1: dietro spazio a Kossounou, Hien, Ahanor, a tutta fascia Bellanova e Zappacosta, in mezzo Éderson–Pasalic; sulla trequarti De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca. Restano da valutare acciacchi e ballottaggi, con qualche opzione dalla panchina per cambiare in corsa.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutiérrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Neres.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Gli indisponibili di Napoli-Atalanta

Capitolo assenze: il Napoli deve fare i conti con defezioni di peso in mezzo e davanti, che potrebbero imporre rotazioni e gestione dei cambi. Nella Dea spicca uno stop lungo in difesa e qualche noia muscolare da monitorare nel breve. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre, ma resta alta l’attenzione su recuperi e tempi di rientro.

Napoli – Infortunati: De Bruyne (Infortunio al bicipite femorale), Lukaku (Infortunio alla coscia), Spinazzola (Infortunio all’inguine), Meret (Infortunio al piede), Anguissa (Infortunio alla coscia), Gilmour (Infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Napoli arriva da percorso altalenante ma con lampi pesanti in casa; l’Atalanta ha faticato a trasformare il possesso in gol, con molti pari e poche vittorie. Trend che peserà nella gestione dei momenti chiave del match.

Napoli ko ok ok x ko Atalanta x x x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha fatto 7 punti, l’Atalanta ne ha raccolti 3. Dettaglio risultati:

Napoli

Torino-Napoli 1-0; Napoli-Inter 3-1; Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0; Bologna-Napoli 2-0

Atalanta

Atalanta-Lazio 0-0; Cremonese-Atalanta 1-1; Atalanta-Milan 1-1; Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3

L’arbitro di Napoli-Atalanta

Arbitra Di Bello, assistenti Dei Giudici – Bahri, IV Rapuano, VAR Di Paolo, AVAR Gariglio. In questa Serie A 2025/26 Marco Di Bello ha diretto 3 gare: 3 rigori assegnati, 14 ammonizioni, 1 espulsione, circa 5 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Napoli e Atalanta promette ritmo e contrasti di stile: i partenopei guidano per media passaggi per sequenza e sequenze lunghe, i bergamaschi colpiscono spesso nel quarto d’ora prima dell’intervallo. Gli ultimi incroci raccontano equilibrio: dal 2019 in poi nessun pareggio, con strappi da una parte e dall’altra; curiosamente la Dea ha espugnato il Maradona con due 0-3 consecutivi nelle ultime trasferte, striscia storica che andrebbe oltre i propri record se arrivasse il tris.

Il Napoli è però imbattuto da 16 gare interne in Serie A e tende ad accendere il motore subito dopo l’intervallo. Occhi su Lookman, spesso decisivo contro i partenopei, e su Højlund, chiamato a capitalizzare la mole di gioco azzurra. Attenzione anche alle dinamiche psicologiche: la serie di pareggi dell’Atalanta racconta solidità ma poca cattiveria sotto porta, mentre il Napoli deve ritrovare continuità realizzativa dopo alcuni blackout offensivi ravvicinati.

Dall’ottobre 2019 in poi non si sono più visti pareggi: tra Napoli e Atalanta è stato un botta e risposta continuo, con exploit alterni e tanti gol.

e è stato un botta e risposta continuo, con exploit alterni e tanti gol. La Dea ha vinto 3-0 le ultime due al Maradona: un altro successo con tris sarebbe un record esterno nella storia nerazzurra contro il Napoli .

ha vinto 3-0 le ultime due al Maradona: un altro successo con tris sarebbe un record esterno nella storia nerazzurra contro il . Il Napoli è imbattuto da 16 gare interne di Serie A: serie aperta tra fine 2024 e inizio 2026, vero fortino casalingo.

è imbattuto da 16 gare interne di Serie A: serie aperta tra fine 2024 e inizio 2026, vero fortino casalingo. L’ Atalanta non vince da sette turni: striscia più lunga per i bergamaschi dal 2018, con tanti pari e pochi colpi del ko.

non vince da sette turni: striscia più lunga per i bergamaschi dal 2018, con tanti pari e pochi colpi del ko. Trasferte nerazzurre: 1V, 3N, 1P nelle prime cinque. Bilancio in equilibrio, ma crescita ancora attesa.

Passaggi e palleggio: Napoli e Atalanta fra le prime per media passaggi per sequenza; gli azzurri brillano nelle azioni con almeno 10 tocchi.

e fra le prime per media passaggi per sequenza; gli azzurri brillano nelle azioni con almeno 10 tocchi. Finestra dei gol: Atalanta letale prima dell’intervallo, Napoli esplosivo nel primo quarto d’ora della ripresa.

letale prima dell’intervallo, esplosivo nel primo quarto d’ora della ripresa. McTominay a secco di partecipazioni da tre gare: nelle scorse stagioni gli era già capitato un filotto simile proprio contro i bergamaschi.

a secco di partecipazioni da tre gare: nelle scorse stagioni gli era già capitato un filotto simile proprio contro i bergamaschi. Lookman è una bestia nera per gli azzurri: cinque reti in A al Napoli, con una doppietta al Maradona nel 2024.

Le statistiche stagionali di Napoli e Atalanta

Possesso alto e precisione al tiro per il Napoli (58,8% e 52,3% di tiri nello specchio), più verticale ma meno preciso l’Atalanta (56,9% e 39,8%). Azzurri più prolifici (16 gol a 13) e con più clean sheet (4 a 2); difese vicine (10-11 subiti). Nei duelli aerei e nei recuperi la Dea resta competitiva, ma paga qualcosa nella conversione sotto porta.

Singoli: per il Napoli i migliori marcatori fin qui sono De Bruyne e Anguissa (4), segue Højlund (2). Top assist Neres (2). Più ammoniti: Lang e Juan Jesus (2). Clean sheet portieri: Meret 2 in 4 presenze, Milinkovic-Savic 2. Nell’Atalanta, guidano i gol De Ketelaere e Krstovic (2), poi Scamacca e Lookman (1). Top assist Pasalic (2). Più ammoniti: Hien, De Ketelaere (2). Clean sheet: Carnesecchi 2.

Napoli Atalanta Partite giocate 11 11 Vittorie 7 2 Pareggi 1 7 Sconfitte 3 2 Gol segnati 16 13 Gol subiti 10 11 Possesso palla (%) 58,8 56,9 Tiri totali 109 113 Tiri nello specchio 57 45 Precisione tiri (%) 52,3 39,8 Clean sheet 4 2 Cartellini gialli 16 15 Capocannonieri De Bruyne 4; Anguissa 4 De Ketelaere 2; Krstovic 2 Top assist Neres 2 Pasalic 2

FAQ Quando si gioca Napoli-Atalanta e a che ora inizia? Sabato 22 novembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Napoli-Atalanta? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Atalanta? Marco Di Bello, con assistenti Dei Giudici e Bahri; IV Rapuano; VAR Di Paolo; AVAR Gariglio.