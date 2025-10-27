Il Napoli attacca la Domenica Sportiva per l’accusa a Di Lorenzo. E l’agente minaccia querela a Bergonzi 

L’ex arbitro aveva bollato come “antisportivo” il comportamento del capitano in occasione del rigore conquistato contro l’Inter: la risposta di club e procuratore

Giù le mani da Giovanni Di Lorenzo: con una nota ufficiale il Napoli ha stigmatizzato le parole che l’ex arbitro Mauro Bergonzi aveva lanciato alla Domenica Sportiva, accusando il capitano azzurro di essere stato antisportivo in occasione del rigore conquistato contro l’Inter. E l’agente del giocatore ha annunciato di voler presentare querela.

Di Lorenzo, l’attacco di Bergonzi alla Domenica Sportiva

Il Napoli si mobilita per difendere l’onore di Giovanni Di Lorenzo. Al club partenopeo non è piaciuto il commento che Mauro Bergonzi ha dato alla Domenica Sportiva sul rigore conquistato dal capitano azzurro contro l’Inter. Nell’analizzare l’episodio, l’ex arbitro ha infatti accusato di scarso fair play il difensore del Napoli: “Allarga la gamba non per proteggere il pallone, ma per cercare un fallo: è un gesto antisportivo!”, le sue parole, che però non sono piaciute al club di Aurelio De Laurentiis.

Il comunicato del Napoli

In una nota ufficiale, diffusa oggi, il Napoli ha stigmatizzato le dichiarazioni di Bergonzi e difeso l’integrità e la sportività del proprio capitano. “La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva – si legge nella nota della società partenopea -, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo”.

Per il Napoli l’ex arbitro è andato oltre l’analisi dell’episodio di campo, aggiungendo una propria opinione lesiva della reputazione del giocatore. “Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore – conclude la nota del club – ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano”.

La reazione dell’agente di Di Lorenzo

All’attacco del Napoli è poi seguito quello dell’agente di Di Lorenzo, il fumantino Mario Giuffredi, che intervistato da Radio Kiss Kiss ha ripreso la linea del club, in difesa del suo assistito, per poi minacciare di querela Bergonzi. “Avrei preferito non parlare oggi perché ci siamo dati una linea, ossia parlare il meno possibile. Ma non ne posso fare a meno perché Bergonzi dice cose gravi”, la premessa del procuratore di Di Lorenzo, che ha poi ricordato la correttezza mostrata dal capitano del Napoli nel corso della sua carriera (“non veniva espulso, prima di Manchester, da 12 anni”) e la stima che la stessa classe arbitrale nutre nei confronti del suo assistito. “Vorrei anche ricordare a Bergonzi che gli stessi arbitri hanno dichiarato che il capitano più corretto della Serie A è Giovanni Di Lorenzo”, ha detto Giuffredi.

Il confronto con Gimenez

Per l’agente di Di Lorenzo, inoltre, a motivare il giudizio di Bergonzi ci sarebbe un pregiudizio nei confronti del Napoli. “Vorrei vedere cosa diceva Bergonzi in Milan-Fiorentina – ha aggiunto il procuratore del capitano azzurro -, quando è stato decretato un rigore inesistente per fallo di Parisi su Gimenez, anche lì ha detto che era antisportivo? Fa due pesi e due misure”. Infine, la minaccia di adire le vie legali contro Bergonzi e la stessa Rai. “Bergonzi non può usare il termine ‘antisportivo’. Valuteremo azioni legali nei confronti di Bergonzi e della Rai”, la chiosa di Giuffredi.