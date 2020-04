“Napoli attento, due pretendenti per l’azzurro” 

Il Napoli continua ad essere al centro di numerose voci di mercato riguardanti i propri giocatori, soprattutto quelli che hanno segnato la storia azzurra degli ultimi anni. Oltre a quello di Dries Mertens, che è tornato a sorpresa nel mirino dell’Inter, l’altro nome sul cui futuro regna l’incertezza è quello di José Callejon.

Offerte per Callejon

L’esterno di Motril, 33 anni compiuti lo scorso febbraio, è in scadenza di contratto e già da gennaio avrebbe potuto firmare per un’altra squadra. Callejon, però, continua a preferire l’idea di restare a Napoli, nonostante non abbia ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con Aurelio De Laurentiis.

La situazione, però, potrebbe cambiare a breve. Secondo Nicolò Schira, infatti, su Callejon c’è il forte interesse di due club stranieri. “José Maria Callejon potrebbe lasciare il Napoli questa estate come parametro zero – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport -. Il Fenerbahce è in interessato a lui, ma l’esterno preferirebbe tornare in Spagna. Il Valencia gli ha offerto un contratto triennale”.

Una proposta di certo allettante per un giocatore nato nell’87 e che di certo non s’è risparmiato in maglia azzurra: nelle sue 7 stagioni con il Napoli Callejon ha giocato 336 partite, ma la cosa straordinaria è che soltanto 37 volte non ha iniziato da titolare, per un totale di oltre 26mila minuti in campo.

Numeri da urlo

Quanto allo score, il suo contributo è stato di 80 gol e 77 assist ai compagni in tutte le competizioni, numeri che lo portano ad essere tra i giocatori più importanti dell’intera storia del Napoli.

Privarsene, dunque, non sarebbe facile per i tifosi, divisi sull’opportunità di lasciare andare Callejon. “Ma un altro come lui dove lo troviamo?” si chiede Franco su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro.

“Insostituibile, ma nelle ultime stagioni il suo rendimento è calato”, fa notare Marco. Giorgio, invece, chiede uno sforzo ad ADL: “Non sarà più quello di qualche anno fa, ma uno come Callejon servirà ancora a Gattuso: presidente rinnova!”.

SPORTEVAI | 22-04-2020 10:12