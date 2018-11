Napoli attento, Sarri vuole soffiarti Piatek

Ha smesso di segnare, ma su Krisztof Piatek resta vivo l’interesse del Napoli, con Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti entrambi grandi estimatori dell’attaccante polacco del Genoa. Arrivare a Piatek, però, non sarà facile per il club azzurro, dato che la concorrenza aumenta ogni giorno di più. In Inghilterra, ad esempio, l’Express riporta la notizia che il Chelsea avrebbe individuato nel bomber genoano il suo obiettivo numero uno per il mercato di gennaio.

IL PROBLEMA DI SARRI. Sarebbe stato proprio Maurizio Sarri a indicare in Piatek l’uomo giusto da sistemare al centro del suo 4-3-3 e risolvere così il problema del centravanti in casa Blues. Il rendimento di Alvaro Morata è stato finora altalenante (lo spagnolo ha comunque messo a segno 6 reti), mentre Olivier Giroud non pare adatto al calcio di possesso palla e scambi veloci di Sarri: il francese finora ha collezionato appena 574 minuti e segnato un solo gol, in Europa League contro il Bate Borisov.

CHI ARRIVA PRIMA? Con Piatek Sarri pensa dunque di poter fornire alla propria squadra una valida alternativa a Morata e un giocatore in grado di aggiungere peso all’attacco dei Blues, apparsi troppo Hazard-dipendenti nelle loro ultime uscite. Dal punto di vista economico, il Napoli non potrebbe reggere la concorrenza del Chelsea: se vorrà mettere le mani su Piatek, De Laurentiis dovrà battere sul tempo il suo ex allenatore.

