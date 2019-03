Napoli, Auriemma punta il dito contro Insigne

Napoli-Juventus ha avuto diversi momenti chiave dell’incontro, l’ultimo è stato di sicuro il rigore che Lorenzo Insigne ha spedito sul palo, graziando una Juventus in enorme difficoltà e condannando di fatto la squadra di Ancelotti alla sconfitta. In carriera il 24 azzurro aveva commesso un unico altro errore dal dischetto, proprio contro la Juventus: per molti la dimostrazione che l’attaccante, da vero napoletano, “sente” troppo la gara con i bianconeri. Nel post gara i tifosi del Napoli si sono divisi tra coloro che hanno provato a consolare Insigne i suoi compagni e gli altri che, invece, non hanno risparmiato critiche e frecciatine all’attaccante.

LE CRITICHE. Del secondo gruppo fa parte anche il giornalista Raffaele Auriemma, che a Tiki Taka ha approfittato della presenza di Ciro Immobile per spedire una critica capitano azzurro. “L’avessi tirato tu il rigore… – ha detto a Immobile Auriemma, che tra l’altro sul suo profilo Twitter ha proprio un’immagine in cui abbraccia Insigne – c’è chi ha la freddezza per farlo e chi no…”. Sul web alcuni tifosi azzurri sono stati anche più duri del giornalista. “Certo che Insigne non c’è mai nei momenti che contano!!”, scrive Paolo, critica condivisa anche da un altro tifoso “Insigne non è un campione, perché è qui si vede la lucidità di un professionista”.

CON LORENZO. I tentativi di consolare Insigne e la squadra, ad ogni modo, sono più numerosi. Già dopo il fischio finale il pubblico del San Paolo ha provato ad alzare il morale della squadra, applaudendo a lungo i giocatori. Tra loro anche Insigne, in lacrime sia per l’errore decisivo che, probabilmente, per la reazione dei suoi tifosi. “Ragazzi, noi vi amiamo. Testa a giovedì. Uniti”, scrive Deborah pensando già all’impegno di Europa League con il Salisburgo, mentre altri, come Michele, assolvono Insigne considerando il risultato finale frutto della sfortuna: “Siete stati grandiosi,un pizzico di fortuna è la pareggiavamo. Orgogliosi di voi”.

