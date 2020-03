Napoli, Auriemma svela un addio eccellente: tifosi imbufaliti

Tutti gli esperti di mercato sono concordi, la prossima sessione di calciomercato sarà una delle più povere della storia. Nel corso degli ultimi anni le trattative hanno visto un progressivo e clamoroso aumento dei prezzi sia dei cartellini che degli ingaggi. Ma ora si va verso una recessione. Impossibile immaginare una sessione di mercato con prezzi alti. Ma c’è chi ci spera.

Cessione eccellente

Anche il Napoli dovrà fare i conti con l’ormai probabile recessione. Con il destino del campionato ancora in bilico, le società dovranno fare i conti con gli ingaggi dei calciatori ancora da saldare e con la situazione relativa ai diritti televisivi da risolvere, molti club dovranno fare i conti con una situazione economica difficile da gestire. Il Napoli punta a qualche cessione eccellente, in partenza oltre a Milik che non vuole rinnovare il suo contratto, ci dovrebbero essere anche Koulibaly e forse Alex Meret.

L’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione di mercato è Raffaele Auriemma, il giornalista napoletano dalle pagine di Tuttosport rivela che il Napoli potrebbe decidere di fare a meno del giovanissimo portiere. L’alternanza con Ospina infatti sta stancando il giocatore che vorrebbe avere spazio per giocare da titolare e provare a guadagnarsi un posto all’Europeo del 2021. La società partenopea però chiede una cifra elevatissima per il giocatore: 60 milioni di euro.

Le alternative

Ma per non far trovare impreparati, i dirigenti del club azzurro stanno già pensando alle alternative: “Giuntoli sta sondando il mercato italiano e nel taccuino è tornato il nome del 33enne Sirigu del Torino, oltre a quello di Sepe. Il 28enne di Torre del Greco è stato seguito con attenzione dagli 007 azzurri che hanno giudicato eccellente la stagione da titolare a Parma. Il ritorno alla base non è da escludere”.

Le reazioni

Ma i tifosi del Napoli non sembrano proprio d’accordo con queste valutazioni. Nonostante qualche errore Meret ha fatto vedere di avere grandi doti: “E’ da pazzi pensare di sostituirlo con Sepe” scrive Mario. Nelle scorse settimane il portiere avrebbe anche rifiutato un’ipotesi di prolungamento di contratto fino al 2025: “Meret è il futuro del Napoli” scrive Alberto. Ma ci sono anche i tifosi delle altre squadre a intervenire nella questione, soprattutto a Milano. L’Inter infatti segue con attenzione la situazione nel caso di un addio del non più giovanissimo Handanovic, mentre in casa Milan tiene banco la questione rinnovo per Donnarumma.

SPORTEVAI | 29-03-2020 10:42