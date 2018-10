Napoli, avanti col turnover. E Allan pensa a Mancini...

Squadra che vince, si cambia. Carlo Ancelotti riscrive ancora il Napoli: decima formazione diversa per il tecnico azzurro, che contro il Sassuolo si prepara a schierare ancora un undici inedito negli uomini, non nell’atteggiamento. La squadra di De Zerbi è una delle più belle realtà del campionato, servirà un Napoli pronto, concentrato e battagliero, proprio come quello ammirato in Champions contro il Liverpool.

Un Napoli costretto a fare a meno di Mario Rui per squalifica, di Luperto per infortunio, ma con tante certezze in più. Nella testa, vista l’ondata di comprensibile entusiasmo per il successo all’ultimo respiro sui Reds, e nelle gambe, con tutti i giocatori della rosa in condizioni brillante viste le rotazioni continue del tecnico.

Turnover massiccio anche contro i neroverdi. Malcuit è pronto a giocare titolare sulla corsia di destra, con Hysaj dirottato a sinistra al posto di Hysaj. In difesa l’unico inamovibile è Koulibaly, mentre Maksimovic potrebbe far rifiatare Albiol sistemandosi nella posizione naturale di centrale dopo la parrentesi da terzino in coppa. Tanti ballottaggi a centrocampo, con Callejon e Hamsik che potrebbero lasciar spazio a Diawara e Zielinski, e in attacco, dove Mertens appare in leggero vantaggio su Milik al fianco di Insigne.

Potrebbe tirare il fiato, almeno inizialmente, anche Allan. Il centrocampista brasiliano è l’uomo in più del Napoli a centrocampo. Corre per due, a volte addirittura per tre, si attacca agli avversari, sradica palloni e smarca compagni. Se il Ct brasiliano Tite non si è ancora accorto di lui, Mancini lo ammira estasiato. Allan ha passaporto italiano e la notizia dell’interessamento del Ct azzurro lo sta facendo vacillare. Dopo Jorginho, un altro ‘oriundo’ italo-brasiliano messosi in luce nel Napoli potrebbe rinforzare la nazionale italiana.

