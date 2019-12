Napoli avanti, il dubbio dei tifosi rovina la festa

La tripletta di Milik e il rigore di Mertens hanno scacciato in un attimo i fantasmi che si addensavano sul San Paolo prima della partita. Il Napoli è agli ottavi di Champions League. Il futuro certo, per ora, è solo questo in attesa di capire le scelte della società e di Ancelotti. Ma tra i tifosi serpeggia un forte dubbio.

La serata, ancor prima che di Milik, è stata la sua. Di Marek Hamsik a cui il San Paolo ha tributato un grande applauso e per cui ha versato tante lacrime. “Se mi avessero strappato il cuore e ci avessero camminato sopra e poi me lo avessero messo su per il culo mi avrebbe fatto meno male che vedere Marek con le lacrime agli occhi” ha scritto qualcuno.

Marekiaro non si dimentica. “Non ci sono descrizioni, semplicemente parlano gli occhi. Un amore nei tuoi confronti che non finirà mai e Napoli sempre nel tuo cuore. Immensamente TU CAP17ANO; e ancora “Penso sempre a Napoli…” e Napoli non ha mai smesso di pensare a te. Con gli stessi occhi commossi”; “Marek, meritavi uno stadio diverso stasera. E una carriera diversa: sei stato il migliore e non te l’hanno detto abbastanza”.

Quale è il vero Napoli? Ma a tenere banco è lo stato d’animo dei tifosi azzurri che hanno accolto in modo dolce-amaro la qualificazione agli ottavi nel marasma Napoli di queste settimane. E non hanno potuto fare a meno di sottolineare come in Champions si sia visto sempre un altro Napoli, da Liverpool a Salisburgo. “Quanti dubbi per l’atteggiamento stasera. Corrono, toccano solo due volte il pallone, giocano, si impegnano … che strano. Vero?! I calciatori, bella gente..” insinua qualcuno.

Il confronto tra campionato e coppa è inevitabile. “Ok, va bene, è il Genk ma secondo voi è tanto più scarso di Spal, Genoa, Bologna e altre Italiane? E allora perché questi approcci mentali cosi diversi? Perchè? Ditemi perche?”; e ancora “Sintesi del primo tempo: cosa ca..o avremmo potuto essere, se solo lo avessimo voluto”; e per finire “Professionisti che incredibilmente ritrovano la voglia di correre e pure di gioire. Ritenevo giuste le dimissioni di Ancelotti ma adesso cambio idea”.

