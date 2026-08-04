Napoli vicino a Badiashile, talento smarrito dai muscoli di cristallo: infortuni a raffica negli ultimi 3 anni 

A un passo l’accordo con il Chelsea per il difensore, ex promessa del calcio francese che non è riuscita a imporsi in Premier League a causa dei continui problemi fisici

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Benoit Badiashile è destinato a diventare un nuovo giocatore del Napoli: è ai dettagli l’accordo tra il club partenopeo e il Chelsea per il prestito del francese, che andrà a completare il settore dei difensori centrali della squadra di Massimiliano Allegri. Attenzione però, in azzurro arriva un centrale dal grande potenziale ma dai muscoli di cristallo: nell’ultimo triennio ha saltato un numero enorme di partite per infortunio.

Napoli vicinissimo a Badiashile

Il Napoli e il Chelsea sono ormai a un passo dall’accordo per la cessione di Benoit Badiashile agli azzurri. Il centrale classe 2001 ha già dato il suo sì al trasferimento in azzurro, mentre secondo Sky Sport le due società sembrano aver trovato l’intesa sulla formula dell’operazione: il Napoli verserà 3 milioni di euro ai Blues per il prestito oneroso di Badiashile, conservando il diritto di riscatto al termine della stagione 2026/27 per una cifra pari a 15 milioni di euro. Economicamente, dunque, si tratta di una formula vantaggiosa per il club di Aurelio De Laurentiis, che potrà valutare il rendimento di Badiashile prima di decidere se acquistarlo o meno a titolo definitivo.

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Badiashile, un talento smarrito

L’altro punto a favore del Napoli sta nella qualità del giocatore, difensore che ai tempi del Monaco era stato indicato come una delle nuove grandi promesse del calcio francese: Badiashile esordì in prima squadra a 18 anni, diventando immediatamente un titolare della formazione monegasca. Rapido, dotato di una buona struttura fisica e di un discreto sinistro, Badiashile debuttò a 21 anni nella Francia di Didier Deschamps (2 presenze in totale) e fu pagato la bellezza di 38 milioni di euro dal Chelsea, che lo acquistò nel gennaio 2023. Arrivato in Premier League, però, il francese non è riuscito a imporsi per una ragione in particolare.

Gli infortuni muscolari di Badiashile

La carriera di Badiashile è stata infatti costellata di infortuni muscolari: inguine, coscia, adduttori, il difensore francese non s’è fatto mancare praticamente nulla dal suo arrivo al Chelsea, saltando gli ultimi 7 incontri della stagione 2022/23 proprio per un problema alla coscia. Ma è nelle ultime tre annate che i suoi problemi sono diventati sempre più frequenti.

Nel 2023 un problema all’inguine emerso durante la pre-season lo tenne lontano dal campo fino quasi a fine ottobre; poi, dopo essere diventato titolare con Mauricio Pochettino, altri problemi muscolari ridussero il suo utilizzo in quella che, con oltre 1.500 minuti (un numero in sé non elevato), rappresenta ad oggi la sua stagione con più presenze. E nelle ultime due annate le cose sono andate anche peggio per Badiashile, che, anche a causa della rosa extra-large del Chelsea, ha superato appena i 1.200 minuti con la maglia dei Blues.

Napoli, il rischio Badiashile

Complessivamente il difensore francese ha subito 7 differenti infortuni muscolari dal 2023 a oggi, risultando indisponibile per la bellezza di 53 partite sulle 174 disputate dal Chelsea nell’ultimo triennio: praticamente Badiashile è stato non utilizzabile per oltre il 30% delle gare dei Blues dal 2023 al 2026. Un dato davvero considerevole che, però, evidentemente non spaventa il Napoli, che pure sta acquistando Badiashile a causa del nuovo infortunio di Alessandro Buongiorno e dei recenti problemi di Sam Beukema.