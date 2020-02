Napoli-Barcellona, il pronostico di Trevisani spacca il web

Tre vittorie di fila, una semifinale di Coppa Italia da giocare ed una zona Champions League che, sebbene lontana, può almeno essere “sognata”. Rino Gattuso è riuscito a rimettere in carreggiata il Napoli, che presto tornerà a lottare anche in Europa: il 25 febbraio al San Paolo arriverà il Barcellona per una gara che fino a poco tempo fa sembrava impossibile per gli azzurri.

Il pronostico di Trevisani

Ora, invece, in casa Napoli è tornata fiducia e c’è chi pensa che la squadra di Gattuso possa anche giocarsela alla pari con Messi e soci. È il caso di Riccardo Trevisani, che a Sky Sport ha ricordato come il Napoli sappia esaltarsi sul palcoscenico europeo.

“Gli azzurri hanno battuto il Liverpool, la squadra più forte d’Europa – ha spiegato il giornalista -. Con una prova di forza possono battere anche questo Barcellona. Non dimentichiamoci che in campionato i partenopei hanno sconfitto la Juventus e che in Coppa Italia hanno eliminato la Lazio”.

Tifosi scettici

Insomma il Napoli sa esaltarsi contro le big, in Italia e in Europa. Quindi anche il Barcellona dovrà stare molto attento alla squadra di Gattuso. Un parere, quello di Trevisani, che però non viene condiviso dai tifosi delle altre squadre.

Sono molti gli appassionati secondo cui il Napoli non ha speranze contro il Barcellona. “E niente … fa già ridere così”, scherza lo juventino Mattia su Facebook. “Io glielo auguro, ma mi sembra un po’ improbabile”, scrive Omar.

“Ma chi sei, il mago di Forcella?”, commenta sarcastico Domenico, con Giorgio che si mantiene sullo stesso tono: “Sì vabbè, ora vincono anche la Champions League”. Gianluca, juventino anche lui, si augura addirittura un trionfo del Napoli: “Magari… Così toglie una bella rogna in Champions alla Juve”.

SPORTEVAI | 05-02-2020 09:58