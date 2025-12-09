Napoli, i finti complimenti di Mourinho: la frecciata sul mercato. Poi sbotta: “Non fatemi ridere”. Conte preferisce glissare

La vigilia del match di Champions League tra Benfica e Napoli è anche la sfida a distanza tra lo Special One e il tecnico partenopeo che nel corso degli anni si sono scontrati spesso: stavolta però prevale la “finta diplomazia”

Qualche dichiarazione di facciata, complimenti a distanza ma anche qualche frecciata che affiora da una parte e dall’altra. La vigilia di Benfica-Napoli di Champions League riaccende anche il confronto a distanza tra due allenatori che non si sono mai amati particolarmente come Antonio Conte e Josè Mourinho.

Le parole su Conte e la frecciata sul mercato

José Mourinho non è mai banale e nel corso della sua conferenza viene stuzzicato anche con domande su Antonio Conte. E’ risaputo che tra i due tecnici non è mai corso buon sangue ma stavolta lo Special One sceglie la strada della diplomazia: “Le squadre di Conte sono sempre compatte con un grande consapevolezza tattica. E’ impossibile trovare qualcosa che non fanno bene. Ma lui è un allenatore molto esigente sul mercato, costruisce rose fortissime che gli danno tante opzioni”.

La replica al giornalista sulle assenze

Il Napoli arriva alla sfida di Champions League ancora in piena emergenza ma quando un giornalista stuzzica il portoghese sulle tante defezioni in casa azzurra, Mou non riesce a resistere: “Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa se vedete chi gioca dimenticate chi manca”.

Conte fa chiarezza sulla situazione infortuni

Antonio Conte non vuole giocare la stessa partita dialettica del suo rivale, anzi si limita a fare i complimenti al tecnico portoghese: “E’ un grandissimo allenatore e la sua bacheca parla chiaro. Sono contento di incontrarlo e sarà bello rivederci. Però non penso che debba essere io a spiegare io chi è Mourinho. Gli infortuni? Sono cose oggettive e sotto gli occhi di tutti ma va bene così. E’ una partita tra Napoli e Benfica ed è importate. Abbiamo bisogno di fare punti. Ci servirà la massima concentrazione, avendo giocato domenica non abbiamo avuto molto tempo per prepararla”.