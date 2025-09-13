Napoli, bentornato Hojlund: già in gol dopo 14', i tifosi: Grazie Manchester, ciao Lucca

Il bomber implacabile come ai tempi dell'Atalanta, cancellati con la Fiorentina gli anni bui con i Red Devils, Conte ha trovato il vice Lukaku

In A non segnava dal giugno 2023, dal 5-2 al Monza con la maglia dell’Atalanta quando mise a segno in stagione 10 gol in tutto in 34 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Oggi gli è bastato meno di un quarto d’ora per riassaporare il gusto della rete. Hojlund ha fatto già capire di che pasta è fatto segnando il gol del raddoppio del Napoli a Firenze. Un gol straordinario per movimento, tecnica e precisione, che ha già cancellato i dubbi di chi ricordava gli anni agrodolci al Manchester United.

Alti e bassi col Manchester United

L’anno scorso con i Red Devils Hojlund non ha segnato dallo scorso dicembre a metà marzo, una striscia senza gol di diciotto partite. Nel 2025 con la maglia dello United ha segnato solo tre gol in partite ufficiali, due in Premier League e uno nella vittoria per 4-1 nella semifinale di ritorno di Europa League con l’Athletic Bilbao. Il neo-acquisto del Napoli era passato dal Copenaghen allo Sturm Graz a gennaio 2022, sei mesi dopo è andato all’Atalanta e, dopo una stagione boom – è arrivato in Inghilterra che aveva ancora 20 anni e mezzo. In un anno e mezzo è passato dal campionato danese a una delle squadre più blasonate al mondo, è passato dal costare meno di due milioni a quasi 80.

Per segnare il primo gol in Premier League ci ha messo 15 partite. Poi Hojlund è diventato il più giovane di sempre in Premier League a segnare in 6 partite consecutive (7 gol, con la doppietta al Luton Town che ha chiuso la fiammata). Quando si è fermato di nuovo, per un infortunio, e l’opinione pubblica è tornata impaziente. Nella prima stagione i numeri di Hojlund erano leggermente migliori di quella passata: 0.38 gol a partita, ma tutto troppo poco per meritare la maglia del Manchester. Da qui la decisione di Amorim di cederlo, da qui l’occasione che il Napoli, anticipando anche il Milan, ha preso al volo.

La scelta di Conte

Arrivato in settimana a Napoli Conte l’ha scelto subito, Hojlund è partito titolare a Firenze al posto di Lucca. E non ha fatto rimpiangere nè l’ex Udinese nè Lukaku per la gioia dei tifosi che dopo il primo tempo si lustrano gli occhi.

La gioia dei tifosi

Fioccano commenti sul web: “Holjund bisogna vederlo come gioca con i blocchi bassi, con il gioco di Pioli ci va a nozze” e poi: “Non voglio mai più vedere Lucca lì davanti dopo stasera” e anche: “Ma non è che il Manchester United ha qualche altro giocatore di cui si vuole sbarazzare?” e poi: “Ma a che livello tattico siamo arrivati mamma mia, Zambo con quel passaggio di tacco” e ancora: “Praticamente Politano s’è trasformato in Garrincha!”.

C’è chi scrive: “Hojlund viene da un altro pianeta assurdo” e poi: “Il movimento fatto da Hojlund ad aggirare il difensore e ad andare dritto in porta, Lucca se lo sogna.” e ancora: “Non mettete pressione ad Hojlund che è appena la sua prima partita calmi” e anche: “Venduti Kvaratskhelia e Osimhen, preso Conte, vinto il 4° scudetto e rifatta la squadra. Sembriamo imbattibili” oppure “Rasmuss mamma mia e che giocatore”.

I tifosi non stanno nella pelle: “Hojlund forse ruba il posto definitivamente a Lukaku” e anche: “Hojlund quanti gol quest’anno? 25? 30? Altra pescata alla McTominay questa” e poi: “Forse abbiamo un vero numero 9, di nuovo” e infine: “Posso dire un goal alla Victor Oshimen?”.