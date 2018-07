Napoli-Benzema, Ancelotti decisivo

Per ridurre il gap con la Juventus e regalare ai tifosi un top player, il Napoli sta puntando su Karim Benzema, attualmente al Real Madrid.

La trattativa non è della più seplici: il costo del cartellino si aggira intorno ai quaranta milioni di euro, cifra che non corrisponde ai parametri imposti da De Laurentiis, e l'ingaggio monstre di otto milioni a stagione è decisamente elevato per le casse della società partenopea.

Qualora Florentino Perez decidesse di abbassare le pretese per il cartellino, la mediazione di Carlo Ancelotti potrebbe convincere il bomber francese a ridursi drasticamente lo stipendio. L'ex Lione ha da sempre un gran rapporto con il suo ex allenatore che lo ha allenato per due stagioni a Madrid, tra le più positive per il giocatore, e questo potrebbe facilitare il trasferimento.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2018 11:15