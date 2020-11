Napoli, Biasin: “Il più arrabbiato non è Adl”, caos sui social

La sentenza di appello sulla gara Juventus-Napoli ha gettato il mondo del calcio italiano in un nuovo turbinio di polemiche. La decisione di confermare il 3-0 a tavolino a favore della Juventus e il punto di penalità al Napoli hanno creato molto caos nel mondo del calcio con gli opinionisti che si sono divisi molto sulla questione.

C’è anche chi come Fabrizio Biasin ha invece interpretato l’intero momento come qualcosa di totalmente differente: “E comunque Gattuso quella partita la volva giocare. E ora sarà parecchio incazzato (non con la corte di appello). Parole che lasciano immaginare anche una valutazione di Biasin sulla vicenda e scatenato la reazione dei tifosi.

La reazione dei social

Il caso Juventus-Napoli è destinato a far discutere ancora a lungo, a maggior ragione dopo le motivazione della sentenza di appello: “Fino a che qualcuno non mi convince del perché De Laurentiis, Gattuso e squadra se la stavano facendo sotto, io credo fermamente nella loro buona fede”, dice Tito da tifoso dell’Inter. La vicenda Juve-Napoli rischia di creare un effetto a catena sul mondo del calcio alle prese con una situazione molto particolare.

C’è chi considera Gattuso estraneo a tutto quanto avvenuto in questa situazione come Rm che scrive: “Gattuso non è certo uno da carte bollate ma da partite sul campo. Massimo rispetto per un campione del mondo sul campo e un allenatore serio”. E c’è chi sottolinea che il non giocare quella gara sia stata una scelta che ha penalizzato soprattutto iil Napoli: “Quella Juve ancora in fase embrionale prendeva tre palloni”.

Le colpa di De Laurentiis

Per la gran parte dei tifosi ad aver sbagliato nella vicenda è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis come sostiene anche Elia: “Penso che la partita si dovesse giocare come da protocollo ma De Laurentiis ama essere al centro dell’attenzione. Magari la vincevano pure e magari gli mancheranno tre punti per lo scudetto”.

SPORTEVAI | 11-11-2020 08:31