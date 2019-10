Napoli bloccato dall'Atalanta: Ancelotti furioso con il Var

Termina in parità, 2-2 la sfida del San Paolo tra il Napoli e l’Atalanta: gli azzurri due volte in vantaggio con Maksimovic e Milik vengono raggiunti da Freuler e Ilicic. Grandi proteste per una decisione del Var nel finale di partita (mancata concessione di un rigore a Llorente), espulso Ancelotti. In classifica l’Atalanta resta terza a +3 sul Napoli.

Il Napoli domina il primo tempo, ma all’intervallo il risultato è di parità, 1-1. La squadra di Ancelotti gioca un bel calcio e sfiora subito il vantaggio con Callejon, servito da Insigne. Al 16′ gli azzurri passano grazie a Maksimovic, in gol di testa dopo un’altra azione spettacolare firmata dal duo Callejon-Insigne. I padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Milik, che colpisce il palo al 22′, ma nel finale di tempo arriva la doccia fredda per il San Paolo: al 44′ Freuler servito da Toloi calcia verso la porta del Napoli, Meret c’è ma si lascia sfuggire il pallone, che gli passa tra le gambe e si insacca in rete per l’1-1 orobico.

Nella ripresa Ancelotti potenzia l’attacco inserendo Mertens per Lozano, i padroni di casa sfiorano il nuovo vantaggio con Insigne, tiro a giro fuori di poco. I partenopei insistono. Milik colpisce la traversa su punizione al 68′, poi al 71′ trova il 2-1: Fabian Ruiz serve il polacco in profondità, Milik salta Gollini e appoggia in rete.

Gasperini ricorre a Muriel, dentro per Gomez, per cercare di riequilibrare il match. All’85’ l’episodio: Llorente cade in area dopo un contatto con Kyaer, l’arbitro fa proseguire. E sull’azione successiva arriva il pareggio dell’Atalanta: Ilicic servito in profondità batte Meret e trova il 2-2. Furiose proteste dei padroni di casa per il presunto fallo su Llorente, ma il Var convalida la decisione di Giacomelli per la furia di Ancelotti che viene espulso.

