Napoli-Bodo Glimt, moviola: con l’arbitro Sanchez Allegri non fa la fine di Spalletti, per McTominay non solo gol

Serata elettrizzante per l’andamento della gara ma senza troppi patemi per l’arbitro Sanchez in Champions League. Tutti e tre del Napoli gli ammoniti della gara ma il fischietto spagnolo stavolta non ha determinato un esonero come accadde al ct Spalletti dopo il ko con la Norvegia. Vediamo cosa è successo al Maradona.
- Napoli-Bodo, i casi da moviola
- Chi è l’arbitro Sanchez
- I precedenti col Napoli
- L’arbitro ha ammonito 3 azzurri
Napoli-Bodo, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Pronti, via e il Napoli sblocca subito con un eurogol al volo di Politano al 1′. Valido al 27′ il pari di Hauge con un tiro a giro così come il 2-1 firmato da McTominay al 41′. Primo giallo al 48′, è per Anguissa per un fallo su Auklend. Al 58′ ammonito anche Lang che ferma fallosamente la ripartenza del Bodo. Il Napoli sfiora il tris con McTominay che colpisce il palo e subito dopo al 62′ segna Helmersen il 2-2: gol regolare. Al 75′ ancora gol di McTominay in elevazione. All’85’ ammonito Di Lorenzo per un fallo su Hauge. Regolare all’88’ il gol di Hauge così come il 4-3 di Fet al 94′. Dopo 5′ di recupero il risultato non cambia più.
Chi è l’arbitro Sanchez
José María Sánchez, spagnolo, da quando ha debuttato a livello internazionale nel 2015 si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola.
I precedenti col Napoli
Un solo precedente con gli azzurri, risale alla Champions del 2019 quando nell’1-1 ad Anfield Road con il Liverpool Sanchez era al Var (l’arbitro era Carlos del Cerro Grande che ieri era invece al Var) ma scaramanticamente non è una designazione felice per Allegri. In queste ore di polemiche e critiche dopo il ko con il Venezia e il pessimo avvio di stagione va ricordato che Sanchez diresse anche il match di qualificazione ai Mondiali Norvegia-Italia nella sera della disfatta di Spalletti. Dopo quel ko per 3-0 il ct della nazionale venne esonerato.
L’arbitro ha ammonito 3 azzurri
Coadiuvato dagli assistenti Cabanero e Prieto con Munuera IV uomo, il portoghese Tiago Martins al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Anguissa, Lang, Di Lorenzo.