Pagelle di Napoli-Bologna 2-0: Neres devastante, Hojlund super. La Supercoppa è di Conte

Il Napoli conquista la sua terza Supercoppa Italiana e lo fa dopo una prestazione brillante nella cornice dell’Al-Awwal Park di Riyad. Gli azzurri battono 2-0 un Bologna apparso stanco e svuotato dopo la bella vittoria sull’Inter. A fare la differenza è un David Neres in versione extraterrestre che segna un gol per tempo e risulta immarcabile in tutto il corso del match. Inoperoso Milinkovic-Savic, al netto di qualche uscita. Il trofeo conferma di fatto le gerarchie di questo 2025, che vede ancora una volta i partenopei chiudere in festa.
Era il 9 novembre quando il Bologna di Vincenzo Italiano strapazzava il Napoli in casa battendolo 2-0 e inducendo Antonio Conte a dichiarazioni polemiche che parlavano della scarsa voglia di accompagnare un morto. Da allora, gli azzurri sono caduti ancora rialzandosi sempre e oggi si giocano la finale di Supercoppa proprio contro i rossoblù. Per arrivare a questo match, le due squadre hanno superato le due milanesi cancellando in un colpo la nuova formula for four del torneo.
I partenopei confermano in toto l’11 che ha battuto il Milan, complice anche una panchina certamente non lunghissima. Gli emiliani, dal canto loro, riportano Ferguson a metà campo (è Moro a lasciargli posto) e sostituiscono l’infortunato Bernardeschi con Cambiaghi. I campani hanno vinto due volte la manifestazione, in entrambi i casi contro la Juventus (ultima nel 2014). I felsinei vanno a caccia della prima gioia in assoluto.
Le pagelle del Napoli
- Milinkovic-Savic 6 Attento nelle uscite, poco impegnato.
- Di Lorenzo 6,5 Spinta costante e buona attenzione difensiva.
- Rrahmani 6,5 Un errore iniziale su Castro poi torna sui suoi standard.
- Juan Jesus 6,5 Partita semplice, fa valere l’esperienza. (Dall’83’ Buongiorno ng).
- Politano 6,5 Grande lavoro difensivo su Cambiaghi, prezioso anche senza palla.
- Lobotka 6,5 Regista silenzioso ma efficace, dà equilibrio.
- McTominay 7 Inserimenti utili e peso specifico in campo non indifferente.
- Spinazzola 6,5 Solo un Ravaglia fenomenale gli nega la gioia del gol. Per il resto, prestazione solida in entrambe le fasi. (Dal 68′ Gutierrez 6 Fa prendere un’ammonizione a Holm).
- Neres 9 Argento vivo: crea pericoli costanti, segna un gol da cineteca e non contento fa pure doppietta. (Dal 78′ Mazzocchi ng).
- Elmas 6 Si muove bene e arriva anche al tiro: manca solo un pizzico di cattiveria in più. (Dal 68′ Lang 6 La partita è già vinta al suo ingresso. Ravaglia in uscita gli impedisce di entrare nel tabellino dei marcatori).
- Hojlund 7,5 Sponde, tacchi e imbucate intelligenti. Fa salire la squadra permettendole di fare il proprio gioco.
Le pagelle del Bologna
- Ravaglia 5 Fenomenale su Spinazzola e anche in altre circostanze. Si fa sorprendere da Neres dove tocca ma non arriva a respingere e poi fa un regalo al Napoli sul 2-0.
- Holm 5 Lo svedese si trova più a suo agio quando può attaccare: la serata però lo costringe più a difendere e i limiti vengono messi in evidenza.
- Lucumí 5 Superficiale su Neres: gli lascia troppo spazio per calciare sull’1-0.
- Heggem 4 Protagonista di una chiusura eccezionale su Neres ma non vince un duello che sia uno con Hojlund.
- Miranda 4 Serataccia per lo spagnolo che non trova contromisure per arginare Neres. L’assist per Hojlund testimonia come avesse perso interamente lucidità.
- Ferguson 6 Probabilmente è l’uomo che corre di più in tutta la serata. Un sacrificio che va premiato. (Dal 69′ Dallinga 6 Va ad affiancare Castro per dare più peso all’attacco rossoblù).
- Pobega 5 Il centrocampo è in mano al Napoli e subisce la partita più che indirizzarla. Un problema enorme se fai il mediano.
- Orsolini 5 Poco coinvolto. Fatica ad entrare in partita. (Dal 79′ Dominguez ng).
- Odgaard 4,5 Non pervenuto. (Dal 46′ Moro 5,5 Italiano gli chiede di riequilibrare la situazione a centrocampo ma è una missione ardua).
- Cambiaghi 5,5 Avvio discreto ma tra Politano e Di Lorenzo non affonda. (Dal 69′ Rowe 5,5 Ci mette personalità ma anche imprecisione. Calcia due volte ma prende le stelle).
- Castro 5 Un solo spunto nei primi minuti poi si spegne tra le maglie dei centrali partenopei. (Dal 79′ Immobile ng).