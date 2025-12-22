Pagelle di Napoli-Bologna 2-0: Neres devastante, Hojlund super. La Supercoppa è di Conte

Ecco i top e flop del match dell'dell'Al-Awwal Park. Il trofeo finisce nelle mani degli azzurri, i rossoblù pagano errori e stanchezza.

Il Napoli conquista la sua terza Supercoppa Italiana e lo fa dopo una prestazione brillante nella cornice dell’Al-Awwal Park di Riyad. Gli azzurri battono 2-0 un Bologna apparso stanco e svuotato dopo la bella vittoria sull’Inter. A fare la differenza è un David Neres in versione extraterrestre che segna un gol per tempo e risulta immarcabile in tutto il corso del match. Inoperoso Milinkovic-Savic, al netto di qualche uscita. Il trofeo conferma di fatto le gerarchie di questo 2025, che vede ancora una volta i partenopei chiudere in festa.

Le scelte di Conte e Italiano

Era il 9 novembre quando il Bologna di Vincenzo Italiano strapazzava il Napoli in casa battendolo 2-0 e inducendo Antonio Conte a dichiarazioni polemiche che parlavano della scarsa voglia di accompagnare un morto. Da allora, gli azzurri sono caduti ancora rialzandosi sempre e oggi si giocano la finale di Supercoppa proprio contro i rossoblù. Per arrivare a questo match, le due squadre hanno superato le due milanesi cancellando in un colpo la nuova formula for four del torneo.

I partenopei confermano in toto l’11 che ha battuto il Milan, complice anche una panchina certamente non lunghissima. Gli emiliani, dal canto loro, riportano Ferguson a metà campo (è Moro a lasciargli posto) e sostituiscono l’infortunato Bernardeschi con Cambiaghi. I campani hanno vinto due volte la manifestazione, in entrambi i casi contro la Juventus (ultima nel 2014). I felsinei vanno a caccia della prima gioia in assoluto.

Neres illumina il primo tempo Primo tempo in crescendo per il Napoli, che dopo un avvio intraprendente del Bologna prende progressivamente il controllo del match. I rossoblù creano qualche apprensione iniziale, ma la squadra di Conte cresce grazie a intensità e qualità sulle fasce. Ravaglia tiene a galla il Bologna con diversi interventi decisivi, fino al capolavoro di Neres – grande protagonista anche col Milan – al 39’, un sinistro a giro dalla distanza che vale l’1-0. Azzurri più pericolosi e meritatamente avanti all’intervallo. La Supercoppa è del Napoli Il Bologna prova a riassestarsi ad inizio ripresa. Ferguson conclude di testa debolmente tra le mani di Milinkovic-Savic, poi proprio quando sembra che i felsinei possano rientrare in partita ecco che combinano la frittata. Ravaglia regala un pallone a Neres che lo ripaga siglando il 2-0. E solo un errore di misura di Hojlund nell’assist impedisce al brasiliano di portare a casa il pallone per la tripletta. Nonostante il divario, i felsinei restano in partita pur non riuscendo a far male. Così è il Napoli a prendersi la coppa, sfiorando anche il 3-0 con Politano nel finale. Tanta delusione per Italiano, Conte si gode una squadra perfetta.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6 Attento nelle uscite, poco impegnato.

Attento nelle uscite, poco impegnato. Di Lorenzo 6,5 Spinta costante e buona attenzione difensiva.

Spinta costante e buona attenzione difensiva. Rrahmani 6,5 Un errore iniziale su Castro poi torna sui suoi standard.

Un errore iniziale su Castro poi torna sui suoi standard. Juan Jesus 6,5 Partita semplice, fa valere l’esperienza. (Dall’83’ Buongiorno ng ).

Partita semplice, fa valere l’esperienza. (Dall’83’ ). Politano 6,5 Grande lavoro difensivo su Cambiaghi, prezioso anche senza palla.

Grande lavoro difensivo su Cambiaghi, prezioso anche senza palla. Lobotka 6,5 Regista silenzioso ma efficace, dà equilibrio.

Regista silenzioso ma efficace, dà equilibrio. McTominay 7 Inserimenti utili e peso specifico in campo non indifferente.

Inserimenti utili e peso specifico in campo non indifferente. Spinazzola 6,5 Solo un Ravaglia fenomenale gli nega la gioia del gol. Per il resto, prestazione solida in entrambe le fasi. (Dal 68′ Gutierrez 6 Fa prendere un’ammonizione a Holm).

Solo un Ravaglia fenomenale gli nega la gioia del gol. Per il resto, prestazione solida in entrambe le fasi. (Dal 68′ Fa prendere un’ammonizione a Holm). Neres 9 Argento vivo: crea pericoli costanti, segna un gol da cineteca e non contento fa pure doppietta. (Dal 78′ Mazzocchi ng ).

Argento vivo: crea pericoli costanti, segna un gol da cineteca e non contento fa pure doppietta. (Dal 78′ ). Elmas 6 Si muove bene e arriva anche al tiro: manca solo un pizzico di cattiveria in più. (Dal 68′ Lang 6 La partita è già vinta al suo ingresso. Ravaglia in uscita gli impedisce di entrare nel tabellino dei marcatori).

Si muove bene e arriva anche al tiro: manca solo un pizzico di cattiveria in più. (Dal 68′ La partita è già vinta al suo ingresso. Ravaglia in uscita gli impedisce di entrare nel tabellino dei marcatori). Hojlund 7,5 Sponde, tacchi e imbucate intelligenti. Fa salire la squadra permettendole di fare il proprio gioco.

Le pagelle del Bologna