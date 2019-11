Napoli-Bologna 2019-2020, le probabili formazioni

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che però non sarà in panchina, fa visita al Napoli di Carlo Ancelotti. Squadre in campo al San Paolo alle 18 di domenica.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente, Insigne, Milik.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Mbaye, Corbo, Poli, Schouten, Skov Olsen, Destro, Juwara, Cangiano.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 10:27