Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Conte conferma l'undici anti-Milan, Italiano punta su Cambiaghi

Alla fine è giusto così, in finale ci vanno la vincente di Scudetto e Coppa Italia, senza nulla togliere a Inter e Milan. Le diavolerie della final four di Supercoppa Italiana devono arrendersi ai verdetti della scorsa stagione.
Napoli e Bologna, destini incrociati
Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo.
Le scelte di Conte e Italiano
Conte è orientato a confermare l’undici che ha battuto il Milan, con Elmas favorito su Lang. Italiano non ha a disposizione Bernardeschi per l’infortunio alla spalla patito contro l’Inter, al suo posto Cambiaghi o Rowe. Gli altri ballottaggi sono Ferguson o Moro, Odgaard o Fabbian e Castro o Dalling
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.