Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Conte conferma l'undici anti-Milan, Italiano punta su Cambiaghi

Elmas al posto di Lang tra gli azzurri, il tecnico dei felsinei non ha Bernardeschi dopo l'infortunio alla spalle

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Alla fine è giusto così, in finale ci vanno la vincente di Scudetto e Coppa Italia, senza nulla togliere a Inter e Milan. Le diavolerie della final four di Supercoppa Italiana devono arrendersi ai verdetti della scorsa stagione.

Napoli e Bologna, destini incrociati

Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Conte e Italiano

Conte è orientato a confermare l’undici che ha battuto il Milan, con Elmas favorito su Lang. Italiano non ha a disposizione Bernardeschi per l’infortunio alla spalla patito contro l’Inter, al suo posto Cambiaghi o Rowe. Gli altri ballottaggi sono Ferguson o Moro, Odgaard o Fabbian e Castro o Dalling

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.