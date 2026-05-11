Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: la decisione di Conte su De Bruyne e Di Lorenzo, Italiano stupisce ancora

I due tecnici hanno scelto i 22 che si giocano la sfida che, in caso di successo, permetterebbe agli azzurri di prendersi l'accesso alla prossima Champions League

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Si chiude con la sfida del Maradona la 36° giornata di Serie A. Un turno in cui non sono mancate le sorprese a da cui il Napoli può uscire con la qualificazione alla prossima Champions in tasca. Antonio Conte recupera capitan Di Lorenzo, ma è costretto a fare i conti con il forfait di De Bruyne. Dall’altra parte della barricata, Italiano ha l’imbarazzo della scelta e non manca di sorprendere.

Conte pronto a blindare la Champions, Italiano per l’onore

La vittoria con la Cremonese, unita al pareggio contro il Como e ai risultati delle rivali (leggasi principalmente ko del Milan con l’Atalanta, ndr) permettono al Napoli di arrivare alla sfida contro il Bologna con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League a un passo. Con un successo, infatti, gli Azzurri di Antonio Conte chiuderebbero definitivamente i giochi, lasciando a Juventus, Milan, Roma e Como l’onere di giocarsi gli ultimi due posti. Di contro, il Bologna non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, ma arriva al Maradona con la voglia di togliersi la soddisfazione di battere i campioni d’Italia uscenti, anche perché il successo in campionato manca ormai da ben tre partite.

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Conte ritrova Di Lorenzo, ma perde De Bruyne

Se alla vigilia del match Antonio Conte poteva sorridere per un’infermeria praticamente svuotata, con i rientri di Di Lorenzo e Vergara e il solo David Neres ancora ai box. Nelle ultime, però, il tecnico azzurro perde Kevin De Bruyne, che salterà così la sfida contro i felsinei. L’undici titolare cambia di conseguenza, con il capitano che si riprende il posto sul centrodestra affiancando Rrahmani e Buongiorno nella linea a tre davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo spazio a Politano e Gutierrez sulle fasce e al duo McTominay-Lobotka al centro con Zambo in panchina. Al posto di KDB via libera a Giovane e Alisson Santos alle spalle di Hojlund.

Italiano regala una chance a Helland

Abituato a stupire, Vincenzo Italiano – affiancato nelle ultime settimane anche al Napoli come possibile sostituto di Conte – regala una maglia da titolare a Helland, preferendolo a Heggem per agire al fianco di Lucumì. Ai loro lati, davanti alla porta di Pessina, ci sono Miranda e Zortea. Con l’ex Cagliari che ha vinto il ballottaggio con il rientrante Joao Mario. Chiavi del centrocampo affidate a Ferguson, Freuler e Odgaard. Ai lati di Castro unica punta si posizionano Orsolini e Rowe. Dalla panchina Bernardeschi.

Napoli-Bologna, formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Giovane, A. Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Bologna (4-3-3): Pessina, Zortea, Lucumì, Helland, Miranda; Freuler, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Rowe, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano