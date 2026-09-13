Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: la scelta di Allegri su Vergara, Lang e Neres

Dopo tre sconfitte di fila gli azzurri sono chiamati al riscatto, Allegri è alle prese con molti assenti di peso ma sceglie una formazione a trazione anteriore

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Il Napoli deve uscire dal tunnel dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, il Bologna non può permettersi altri passi falsi con un sol punto in bacheca dopo tre giornate. Al Maradona si preannuncia una sfida accesa. Qui di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna: ecco la decisione su Vergara, Lang e Neres.

Napoli-Bologna, Allegri contro Tedesco

Nessuno dei due tecnici (entrambi nuovi) finora ha convinto. Allegri si porta dietro vecchie etichette e a Napoli non si è fatto ancora amare. I tre ko di fila pesano moltissimo con gli azzurri già a -7 dalla Lazio dell’ex Gattuso. Tedesco a Bologna non è ancora riuscito a incidere e a far vedere la sua mano. Al Maradona si prospetta ancora contestazione nei confronti di De Laurentiis, l’ambiente sarà bollente.

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Le scelte di Allegri

Allegri deve fare i conti con gli infortuni occorsi a Meret e Alisson Santos nel match di mercoledì sera in Champions League, non ha recuperato nemmeno Anguissa. Ci sarà Milinkovic-Savic tra i pali, a centrocampo la scelta coraggiosa di schierare sia Vergara che De Bruyne, con il doppio play Gilmour-Lobotka. Panchina per Lang e Neres. Nei rossoblù Tedesco dà ancora spazio a Piccoli in attacco nel ruolo di prima punta, esterni offensivi saranno Cambiaghi e Bernardeschi, ai box infatti Orsolini oltre gli acciaccati inoltre Dovbyk e Zortea. In porta c’è Pessina, punito Skorupski.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara.

Bologna (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli.