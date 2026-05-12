Napoli-Bologna, moviola: c’era il rigore per i rossoblù? La sentenza di Marelli

La prova dell’arbitro di Forlì Piccinini a Fuorigrotta analizzata ai raggi X dal talent di Dazn, il fischietto di Forlì ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche incertezze per Marco Piccinini al Maradona anche se il fischietto di Forlì non aveva visto il rigore per il Bologna ed è stato salvato dall’intervento del Var. Vediamo cosa è successo a Fuorigrotta?

Napoli-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′ Di Lorenzo interviene in ritardo su Miranda in area, l’arbitro lascia correre ma viene poi richiamato al monitor per l’on field review dal Var. Dopo aver rivisto le immagini Piccinini cambia idea e assegna il rigore al Bologna tra le proteste del pubblico partenopeo. Dal dischetto segna Orsolini. Primo giallo al 38′, è per Joao Mario che stende McTominay. Al 47′ ammonito Bernardeschi che interviene in ritardo su Di Lorenzo.

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Fioccano le ammonizioni

Al 58′ giallo per Helland dopo un intervento duro su McTominay. Al 69′ ammonito Lucumi per una trattenuta su Hojlund, il colombiano era diffidato e salterà la prossima partita. Giallo all’84’ per Politano che ferma fallosamente Miranda. Al 1′ dei 4′ di recupero arriva il gol partita di Rowe che fissa il risultato sul 2-3 finale.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi della gara ha detto la sua il talent di Dazn, Luca Marelli, che a Dazn si è soffermato sul rigore per il Bologna, dicendo: “Vedendo le immagini tutto gira attorno all’entità del contatto. Miranda anticipa Di Lorenzo che prende con la punta del piede il piede destro di Miranda. Di Lorenzo il pallone non lo tocca proprio, tocca solo il piede di Miranda”.

Chi è l’arbitro Piccinini

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Napoli-Bologna- dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. Ultima direzione stagionale in A in Milan-Parma.

I precedenti con le due squadre

Erano 10 i precedenti del fischietto di Forlì con i rossoblù (3 vittorie, 3 pari e 4 ko), sei con gli azzurrri (4 successi e due pareggi).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Yoshikawa con Perri IV uomo, Marini al Var e Giua all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Joao Mario, Bernardeschi, Helland, Lucumi, Politano.