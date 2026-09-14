Napoli-Bologna, moviola: perché è stato annullato il gol di Theate, Bonacina arbitra come neanche in Premier

La prova dell’arbitro bergamasco Kevin Bonacina al Maradona nella quarta giornata di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi errori gravi per Bonacina nella quarta giornata di A a Fuorigrotta. L’arbitro bergamasco dimentica spesso i cartellini nel taschino e sceglie una linea di condotta che definire all’inglese è poco, lasciando quasi sempre (a volte troppo) giocare. Vediamo cosa è successo al Maradona.

Napoli-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ su punizione dalla trequarti di Ferguson colpo di testa vincente da pochi passi di Theate, lasciato liberissimo dalla difesa del Napoli ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco dell’autore del gol dopo la revisione del Var. Graziato al 18′ Rrahmani per un mani non sanzionato con l’ammonizione. Al 30′ primo giallo: ammonito Amondarain per fallo su Rrahmani.

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Il rigore negato

Nella ripresa manca un giallo a Theate che trattiene reiteramente Di Lorenzo. La gara diventa spezzettata e fallosa. Al 51’ il Napoli chiede un rigore per un contatto in area su De Bruyne ma l’arbitro lascia correre. Bonacina inizia a non fischiare più niente se non i falli netti ed evidenti. Regolare al 66’ il gol di Lobotka. Dopo il recupero finisce 1-0.

La moviola di Marelli

A chiarire i dubbi è il talent di Dazn Luca Marelli, che parte dai provvedimenti disciplinari: “C’era un giallo per tocco di mani di Rrahmani in quanto ha deviato la traiettoria della palla ma non è stato sanzionato. Non era giallo da spa il fallo su Politano che non era in progressione in campo aperto ma laterale mentre è stato giusto il giallo per Amondarain”

Chi è l’arbitro Bonacina

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Napoli-Bologna, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1. L’anno scorso aveva arbitrato 7 gare in A, l’ultima volta in Bologna-Inter nella passata stagione.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 62 vittorie del Napoli, 43 pareggi e 50 successi rossoblù.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci con Mariani IV uomo, Maggioni al Var e Rutella all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Amondarain