Supercoppa Napoli-Bologna, moviola: la sfida di Conte all’arbitro, cosa gli ha urlato, il rosso mancato e il rigore negato

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo nella finale di Supercoppa a Riad analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Graziano Cesari

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Napoli-Bologna di Supercoppa, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ma come se l’è cavata a Riad?

I precedenti di Colombo con le due squadre

Colombo ha debuttato in A proprio col Napoli (l’11 marzo 2023, Napoli-Atalanta 2-0) e con i partenopei aveva otto incroci (5 vittorie azzurre e 3 sconfitte). Cinque erano i precedenti con i rossoblù che con il fischietto torrese ha vinto tre gare pareggiandone una e perdendone un’altra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi con La Penna IV uomo, Di Bello al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Heggem, Cambiaghi, Di Lorenzo, Politano.

Napoli-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prime scintille al 5’ quando Calbiaghi protesta per un contatto con Rrahmani in area, chiedendo il rigore ma Colombo fa continuare. Al 26’ ammonito Conte per proteste. Polemiche al 44′ quando Heggem abbatte con una trattenuta Hojlund lanciato a rete come ultimo uomo. Il Napoli chiede il rosso ma l’arbitro si limita ad ammonire il giocatore perché manca uno dei 4 elementi necessari per il DOGSO, visto che il bomber azzurro si trovava in posizione defilata al momento della trattenuta, con un difensore del Bologna che stava rientrando.

Al 50 ammonito Cambiaghi per un intervento in ritardo su Di Lorenzo. Al 77’ giallo per Holm per un fallo su Gutierrez. Al 79’ ammonito Politano per una trattenuta ai danni di Rowe. Dopo il recupero Napoli-Bologna finisce 2-o con la doppietta di Neres.

La sentenza di Cesari

Per il talent di Mediaset, Graziano Cesari, la prova dell’arbitro è da 9 in pagella come spiega a Italia1 partendo dal rigore chiesto in avvio dal Bologna: “Non è un’esagerazione il 9. Dopo cinque minuti vi faccio vedere cosa fa. Quando Cambiaghi è bravo e si infila tra Rrahmani e Politano lui è lì, ottimamente posizionato e vede tutto. C’è una mano aperta sulla spalla ma quella mano non è una spinta, non è una spinta, non è un tentativo di affossamento, lì Cambiaghi esagera un pochettino ma sarebbe stato eccessivo ammonirlo per simulazione”.

Viene ammonito invece Conte che protesta: “Giusto il giallo al 26′, esprime platealmente il dissenso per una decisione di Colombo su Hojlund che col braccio sinistro colpisce un avversario e protesta, poi dice all’arbitro: “ammoniscimi, ammoniscimi”, e viene accontentato“. Infine sul mancato rosso a Heggem chiarisce: “Sono d’accordo con l’ammonizione di Heggem. Non è chiara occasione da rete. La distanza dalla porta è notevole, c’è una probabilità di possesso del pallone di Hojlund. Colombo vede bene, è veloce, ha una lettura dell’azione perfetta e non ha nessuno davanti. Qui ha fatto benissimo”.