Napoli-Bologna probabili formazioni: Hojlund regge l'attacco di Conte, Italiano col tridente

Napoli–Bologna è uno snodo da alta classifica della 36a giornata di Serie A 2025-26: si gioca lunedì 11 maggio 2026 alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono 2° con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 52 gol fatti, 33 subiti) e già sicuri di un posto in Champions league. I rossoblù, 10° a quota 49 (14 vittorie, 7 pareggi, 14 ko; 42 reti segnate, 41 incassate), puntano a restare nella colonna di sinistra. Sfida da big match, con Napoli solido in casa e Bologna in caccia del colpo esterno.
- Probabili formazioni di Napoli-Bologna
- Gli indisponibili di Napoli-Bologna
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Bologna
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Napoli e Bologna
Probabili formazioni di Napoli-Bologna
A poche ore dal via, il Napoli andrebbe verso il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic tra i pali, difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; sulle corsie Politano e Gutierrez, in mezzo Lobotka e McTominay. Sulla trequarti, De Bruyne e de Almeida Santos a supporto di Højlund. Restano ai box Lukaku e Neres; Olivera dovrebbe essere in dubbio. Nel Bologna, probabile 4-3-3 con Skorupski in porta; linea a quattro Zortea, Helland, Lucumí, Miranda; in mediana Sohm, Freuler e Moro; davanti Bernardeschi e Rowe larghi a sostegno di Castro. Vitik non al meglio, Cambiaghi resta un’opzione ma potrebbe non partire dall’inizio. Nessuno squalificato al momento.
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, de Almeida Santos; Højlund.
- Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe.
Gli indisponibili di Napoli-Bologna
Qualche grana per entrambe. Nel Napoli pesano l’assenza di Lukaku e il lungo stop di Neres; Olivera resta in dubbio last minute, mentre Vergara non è al meglio. Nel Bologna, out Casale, attenzione a Cambiaghi non al 100% e ai fastidi alla caviglia di Vitik. Le scelte definitive potrebbero dipendere dalle ultime risposte in rifinitura.
- Napoli – Lukaku (infortunio all’anca), Olivera (infortunio muscolare), Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede).
- Bologna – Casale (infortunio al polpaccio), Cambiaghi (infortunio all’inguine), Vitik (infortunio alla caviglia).
Le ultime partite giocate
Napoli solido in casa e in ripresa nei risultati recenti; Bologna altalenante, ma capace di colpi pesanti in trasferta. Bilancio che suggerisce equilibrio, con gli azzurri favoriti dal fattore Maradona.
|Napoli
|ok
|x
|ko
|ok
|x
|Bologna
|ok
|ok
|ko
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha totalizzato 8 punti; il Bologna ne ha raccolti 7. Dettaglio risultati:
- Napoli
Napoli–Milan 1-0; Parma–Napoli 1-1; Napoli–Lazio 0-2; Napoli–Cremonese 4-0; Como–Napoli 0-0.
- Bologna
Cremonese–Bologna 1-2; Bologna–Lecce 2-0; Juventus–Bologna 2-0; Bologna–Roma 0-2; Bologna–Cagliari 0-0.
L’arbitro di Napoli-Bologna
Designazione di peso: dirige Piccinini, con al VAR Marini. Nel 2025/26 ha arbitrato 6 gare: 2 rigori concessi, 20 gialli e 2 rossi estratti (media 3.6 ammonizioni a partita). Fischio tendenzialmente severo nei contrasti (162 falli sanzionati), attenzione ai duelli a centrocampo.
- Arbitro: Piccinini
- Assistenti: Colarossi – Yoshikawa
- IV: Perri
- VAR: Marini
- AVAR: Giua
Informazioni interessanti
La sfida tra Napoli e Bologna arriva nel momento caldo della stagione: gli azzurri sono una macchina da punti al Maradona e ambiscono a chiudere in spinta, mentre i rossoblù hanno tenuto il passo nelle ultime settimane ma faticano a far male alle big. La storia recente sorride a Napoli in casa, anche se il trend degli scontri diretti più recenti è meno scontato. Occhi su McTominay, a un passo dalla doppia cifra, e sullo stato di forma di Højlund. Dall’altra parte, Orsolini cerca un tabù personale proprio contro gli azzurri, mentre tra i pali il giovane Pessina è già nella storia con clean sheet in serie. Il duello nel cuore del campo, con pressing e recuperi alti, potrebbe indirizzare ritmo e inerzia del match.
- Il Bologna è imbattuto in 5 delle ultime 6 contro il Napoli in A (2V, 3N) e dopo lo 0-2 dell’andata sogna il doppio colpo stagionale, che manca dal 2001/02.
- Nelle ultime 12 sfide a Napoli tra le due, mai un pareggio: 9 successi azzurri e 3 rossoblù; l’ultimo X al Maradona risale al 16/01/2012 (1-1, Acquafresca e Cavani).
- Contro le squadre della parte alta, il Bologna ha raccolto solo 12 punti su 49 totali: servirà un’impresa per strappare risultato pieno.
- Con 70 punti (21V, 7N, 7P), il Napoli può arrivare a 22 vittorie per l’11ª volta nelle ultime 14 stagioni di A.
- I rossoblù sono a secco di gol da tre giornate: una quarta gara senza segnare sarebbe evento raro negli ultimi dieci anni.
- Il Napoli è imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di A: il fattore campo pesa eccome.
- Recuperi nel terzo centrale: Napoli e Bologna sono appaiate a quota 696, indice di pressing coordinato.
- McTominay è a 9 gol: può diventare il secondo centrocampista del Napoli in doppia cifra in due stagioni diverse dopo Hamsik.
- Orsolini non ha mai segnato al Napoli in A (13 incroci): a quota 8 reti, insegue un altro step statistico personale.
- Pessina è tra i pochi portieri esordienti con tre clean sheet di fila in A prima dei 19 anni: curiosità sulla sua “quarta”.
Le statistiche stagionali di Napoli e Bologna
Napoli più produttivo (52 gol a 42) e con difesa meglio registrata (33 a 41), oltre a un possesso superiore (58.3% contro 55.3%). La mira azzurra è più pulita (48.1% tiri nello specchio vs 39.0%) e i clean sheet sono 13 contro 11. Il Bologna resta competitivo nei duelli e nelle transizioni, ma paga qualcosa in finalizzazione.
Focus giocatori: nel Napoli il miglior marcatore è Højlund (10), seguito da McTominay (9); top assistman Politano (5). Più ammonizioni: Juan Jesus (8); espulsioni: Mazzocchi e Juan Jesus (1). Tra i pali, Milinkovic-Savic a 11 clean sheet. Nel Bologna guida i gol Orsolini (8) con Castro (7) in scia; miglior assistman Holm (4). Gialli: Miranda (6); rossi: Heggem, Skorupski, Cambiaghi, Pobega (1). Clean sheet: Skorupski 6, Ravaglia 2, Pessina 2.
|Napoli
|Bologna
|Partite giocate
|35
|35
|Vittorie
|21
|14
|Pareggi
|7
|7
|Sconfitte
|7
|14
|Gol segnati
|52
|42
|Gol subiti
|33
|41
|Clean sheet
|13
|11
|Possesso palla %
|58.3
|55.3
|Tiri nello specchio
|163
|133
|Precisione tiri %
|48.1
|39.0
|Gialli
|44
|58
|Rossi
|2
|6
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Napoli-Bologna?
-
Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Napoli-Bologna?
-
Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
- Chi è l’arbitro di Napoli-Bologna?
-
L’arbitro è Marco Piccinini; assistenti Colarossi e Yoshikawa, IV Perri, VAR Marini, AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.