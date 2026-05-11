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Napoli-Bologna probabili formazioni: Hojlund regge l'attacco di Conte, Italiano col tridente

Napoli-Bologna di Serie A 2025-26, 36a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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NapoliBologna è uno snodo da alta classifica della 36a giornata di Serie A 2025-26: si gioca lunedì 11 maggio 2026 alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono 2° con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 52 gol fatti, 33 subiti) e già sicuri di un posto in Champions league. I rossoblù, 10° a quota 49 (14 vittorie, 7 pareggi, 14 ko; 42 reti segnate, 41 incassate), puntano a restare nella colonna di sinistra. Sfida da big match, con Napoli solido in casa e Bologna in caccia del colpo esterno.


Probabili formazioni di Napoli-Bologna

A poche ore dal via, il Napoli andrebbe verso il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic tra i pali, difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; sulle corsie Politano e Gutierrez, in mezzo Lobotka e McTominay. Sulla trequarti, De Bruyne e de Almeida Santos a supporto di Højlund. Restano ai box Lukaku e Neres; Olivera dovrebbe essere in dubbio. Nel Bologna, probabile 4-3-3 con Skorupski in porta; linea a quattro Zortea, Helland, Lucumí, Miranda; in mediana Sohm, Freuler e Moro; davanti Bernardeschi e Rowe larghi a sostegno di Castro. Vitik non al meglio, Cambiaghi resta un’opzione ma potrebbe non partire dall’inizio. Nessuno squalificato al momento.

  • Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, de Almeida Santos; Højlund.
  • Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Gli indisponibili di Napoli-Bologna

Qualche grana per entrambe. Nel Napoli pesano l’assenza di Lukaku e il lungo stop di Neres; Olivera resta in dubbio last minute, mentre Vergara non è al meglio. Nel Bologna, out Casale, attenzione a Cambiaghi non al 100% e ai fastidi alla caviglia di Vitik. Le scelte definitive potrebbero dipendere dalle ultime risposte in rifinitura.

  • Napoli – Lukaku (infortunio all’anca), Olivera (infortunio muscolare), Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede).
  • Bologna – Casale (infortunio al polpaccio), Cambiaghi (infortunio all’inguine), Vitik (infortunio alla caviglia).

Le ultime partite giocate

Napoli solido in casa e in ripresa nei risultati recenti; Bologna altalenante, ma capace di colpi pesanti in trasferta. Bilancio che suggerisce equilibrio, con gli azzurri favoriti dal fattore Maradona.

Napoli ok x ko ok x
Bologna ok ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha totalizzato 8 punti; il Bologna ne ha raccolti 7. Dettaglio risultati:

  • Napoli

Napoli–Milan 1-0; Parma–Napoli 1-1; Napoli–Lazio 0-2; Napoli–Cremonese 4-0; Como–Napoli 0-0.

  • Bologna

Cremonese–Bologna 1-2; Bologna–Lecce 2-0; Juventus–Bologna 2-0; Bologna–Roma 0-2; Bologna–Cagliari 0-0.

L’arbitro di Napoli-Bologna

Designazione di peso: dirige Piccinini, con al VAR Marini. Nel 2025/26 ha arbitrato 6 gare: 2 rigori concessi, 20 gialli e 2 rossi estratti (media 3.6 ammonizioni a partita). Fischio tendenzialmente severo nei contrasti (162 falli sanzionati), attenzione ai duelli a centrocampo.

  • Arbitro: Piccinini
  • Assistenti: Colarossi – Yoshikawa
  • IV: Perri
  • VAR: Marini
  • AVAR: Giua

Informazioni interessanti

La sfida tra Napoli e Bologna arriva nel momento caldo della stagione: gli azzurri sono una macchina da punti al Maradona e ambiscono a chiudere in spinta, mentre i rossoblù hanno tenuto il passo nelle ultime settimane ma faticano a far male alle big. La storia recente sorride a Napoli in casa, anche se il trend degli scontri diretti più recenti è meno scontato. Occhi su McTominay, a un passo dalla doppia cifra, e sullo stato di forma di Højlund. Dall’altra parte, Orsolini cerca un tabù personale proprio contro gli azzurri, mentre tra i pali il giovane Pessina è già nella storia con clean sheet in serie. Il duello nel cuore del campo, con pressing e recuperi alti, potrebbe indirizzare ritmo e inerzia del match.

  • Il Bologna è imbattuto in 5 delle ultime 6 contro il Napoli in A (2V, 3N) e dopo lo 0-2 dell’andata sogna il doppio colpo stagionale, che manca dal 2001/02.
  • Nelle ultime 12 sfide a Napoli tra le due, mai un pareggio: 9 successi azzurri e 3 rossoblù; l’ultimo X al Maradona risale al 16/01/2012 (1-1, Acquafresca e Cavani).
  • Contro le squadre della parte alta, il Bologna ha raccolto solo 12 punti su 49 totali: servirà un’impresa per strappare risultato pieno.
  • Con 70 punti (21V, 7N, 7P), il Napoli può arrivare a 22 vittorie per l’11ª volta nelle ultime 14 stagioni di A.
  • I rossoblù sono a secco di gol da tre giornate: una quarta gara senza segnare sarebbe evento raro negli ultimi dieci anni.
  • Il Napoli è imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di A: il fattore campo pesa eccome.
  • Recuperi nel terzo centrale: Napoli e Bologna sono appaiate a quota 696, indice di pressing coordinato.
  • McTominay è a 9 gol: può diventare il secondo centrocampista del Napoli in doppia cifra in due stagioni diverse dopo Hamsik.
  • Orsolini non ha mai segnato al Napoli in A (13 incroci): a quota 8 reti, insegue un altro step statistico personale.
  • Pessina è tra i pochi portieri esordienti con tre clean sheet di fila in A prima dei 19 anni: curiosità sulla sua “quarta”.

Le statistiche stagionali di Napoli e Bologna

Napoli più produttivo (52 gol a 42) e con difesa meglio registrata (33 a 41), oltre a un possesso superiore (58.3% contro 55.3%). La mira azzurra è più pulita (48.1% tiri nello specchio vs 39.0%) e i clean sheet sono 13 contro 11. Il Bologna resta competitivo nei duelli e nelle transizioni, ma paga qualcosa in finalizzazione.

Focus giocatori: nel Napoli il miglior marcatore è Højlund (10), seguito da McTominay (9); top assistman Politano (5). Più ammonizioni: Juan Jesus (8); espulsioni: Mazzocchi e Juan Jesus (1). Tra i pali, Milinkovic-Savic a 11 clean sheet. Nel Bologna guida i gol Orsolini (8) con Castro (7) in scia; miglior assistman Holm (4). Gialli: Miranda (6); rossi: Heggem, Skorupski, Cambiaghi, Pobega (1). Clean sheet: Skorupski 6, Ravaglia 2, Pessina 2.

Napoli Bologna
Partite giocate 35 35
Vittorie 21 14
Pareggi 7 7
Sconfitte 7 14
Gol segnati 52 42
Gol subiti 33 41
Clean sheet 13 11
Possesso palla % 58.3 55.3
Tiri nello specchio 163 133
Precisione tiri % 48.1 39.0
Gialli 44 58
Rossi 2 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Napoli-Bologna?

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Napoli-Bologna?

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi è l’arbitro di Napoli-Bologna?

L’arbitro è Marco Piccinini; assistenti Colarossi e Yoshikawa, IV Perri, VAR Marini, AVAR Giua.

Napoli-Bologna probabili formazioni: Hojlund regge l'attacco di Conte, Italiano col tridente Ansa

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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