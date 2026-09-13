Napoli-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Bologna di Serie A 2026/27, 4ª giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche

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Napoli–Bologna accende la 4ª giornata di Serie A 2026/27: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 13 settembre 2026 alle ore 18.00. I partenopei sono 12° con 3 punti (1 vittoria, 2 sconfitte; 5 gol fatti, 5 subiti), i rossoblù 16° con 1 punto ( 1 pareggio, 2 sconfitte; 2 gol segnati, 4 incassati). Sfida dal peso specifico importante per il rilancio: il Napoli vuole invertire il trend dopo due ko, il Bologna cerca il primo successo stagionale in un campo storicamente ostico.

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Probabili formazioni di Napoli-Bologna

Alla vigilia, il Napoli potrebbe ripartire dal 4-3-3: Milinkovic-Savic in porta al posto di Meret, linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Marín e Spinazzola. In mezzo, bussano per una maglia Gilmour e Vergara accanto a Lobotka; davanti si va verso Politano, Højlund e Neres, con l’opzione Lang dall’inizio o a gara in corso e il jolly De Bruyne pronto a subentrare. Nel Bologna, 4-2-3-1: Skorupski tra i pali, difesa con Holm, Heggem, Theate e Miranda; in regia Ferguson dovrebbe affiancare Pobega. Sulla trequarti, fari su Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Piccoli. Out Orsolini, possibile spazio nelle rotazioni per Moro e De Silvestri. Le assenze di lungo corso in casa azzurra (tra cui Meret e Buongiorno) pesano nelle scelte di turnover.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Neres.

(4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Neres. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli.

Gli indisponibili di Napoli-Bologna

Capitolo assenze: il Napoli deve fare a meno di pedine chiave in porta e in difesa, con ripercussioni sulla gestione degli equilibri e delle rotazioni; in mediana mancherà anche fisicità. Nel Bologna pesa lo stop di Orsolini sulla corsia destra e l’assenza di muscoli in mezzo. Al momento non risultano squalificati per entrambe.

Napoli – Infortunati: Meret (infortunio all’inguine), McTominay (problema cardiaco), Buongiorno (infortunio al ginocchio), Alisson Santos (infortunio al bicipite femorale), Giovane (ernia), Marianucci (lesione MCL al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Meret (infortunio all’inguine), McTominay (problema cardiaco), Buongiorno (infortunio al ginocchio), Alisson Santos (infortunio al bicipite femorale), Giovane (ernia), Marianucci (lesione MCL al ginocchio). Squalificati: nessuno. Bologna – Infortunati: Orsolini (infortunio alla coscia), El Azzouzi (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Napoli, che ha aperto con un colpo esterno ma è reduce da due sconfitte di misura; il Bologna ha faticato a concretizzare, ma ha mostrato ordine e possesso. Sfida che potrebbe decidersi sui dettagli: transizioni e palle inattive in primo piano.

Napoli ok ko ko Bologna ko ko x

Bilancio recente: 3 punti per il Napoli nelle ultime tre, 1 per il Bologna. Dettaglio:

Napoli

Genoa–Napoli 0-2; Napoli–Como 1-2; Inter–Napoli 3-2

Bologna

Bologna–Lazio 0-1; Atalanta–Bologna 1-0; Bologna–Sassuolo 2-2

L’arbitro di Napoli-Bologna

Napoli–Bologna sarà diretta dal sig. Bonacina; assistenti Mokhtar e Ricci, IV Mariani, VAR Maggioni, AVAR Rutella. Scheda arbitro: Kevin Bonacina (Italia). Dati di dettaglio sulle medie stagionali non disponibili al momento della pubblicazione.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Napoli e Bologna si porta dietro numeri intriganti. I rossoblù sono reduci da due successi di fila contro gli azzurri, striscia che non si vedeva dai tempi d’oro di Weisz. Al Maradona, però, il Napoli resta tradizionalmente solido, anche se due delle ultime tre gare interne coi felsinei sono finite alla squadra ospite. Nelle recenti sfide il gol partenopeo non è stato una certezza, mentre il Bologna vive un avvio complesso in zona realizzazione. Occhio ai dettagli: gli azzurri hanno concesso tanti tiri in questo avvio, i rossoblù primeggiano per percentuale di dribbling riusciti. Tra i singoli, riflettori su Højlund, caldo nelle ultime uscite, e sull’impatto di Dovbyk tra i felsinei. Partita a scacchi: possesso e palleggio di Bologna contro verticalità e strappi del Napoli.

Dopo un solo successo in 11 incroci recenti, il Bologna ha vinto le ultime due contro il Napoli ; un filotto così lungo mancava dal 1935-37 con Weisz in panchina.

ha vinto le ultime due contro il ; un filotto così lungo mancava dal 1935-37 con Weisz in panchina. Storicamente il Napoli domina in casa, ma due delle ultime tre al Maradona sono finite ai rossoblù: segnale di equilibrio crescente.

domina in casa, ma due delle ultime tre al Maradona sono finite ai rossoblù: segnale di equilibrio crescente. Gli azzurri sono rimasti a secco in tre delle ultime sei gare coi felsinei, dopo una lunga serie a bersaglio con media realizzativa molto alta.

Avvio in salita per il Bologna : ancora senza vittorie e con soli due gol segnati nelle prime giornate.

: ancora senza vittorie e con soli due gol segnati nelle prime giornate. Il Napoli ha subito 61 tiri in tre partite: dato alto che fotografa un periodo di aggiustamenti difensivi.

ha subito 61 tiri in tre partite: dato alto che fotografa un periodo di aggiustamenti difensivi. Il Bologna eccelle nel dribbling: oltre il 57% di riuscita, dietro solo all’Inter; il Napoli è fanalino in questa voce.

eccelle nel dribbling: oltre il 57% di riuscita, dietro solo all’Inter; il è fanalino in questa voce. Højlund ha segnato in quattro delle ultime cinque presenze di campionato: può allungare la serie anche contro i rossoblù.

ha segnato in quattro delle ultime cinque presenze di campionato: può allungare la serie anche contro i rossoblù. Dovbyk è tornato a timbrare contro il Sassuolo: spesso incisivo a settembre, mira al bis.

Le statistiche stagionali di Napoli e Bologna

Nei dati collettivi, il Napoli ha prodotto 5 gol con il 17,86% di conversione e un possesso del 44,9%, a fronte di 61 tiri concessi; il Bologna tiene palla di più (59,3%) ma concretizza meno (2 gol, 5,56% di conversione), subendo 31 tiri complessivi. Precisione passaggi: 85,57% per gli azzurri, 91,34% per i rossoblù. Intensità del pressing: PPDA 15,8 Napoli, 10,5 Bologna.

Focus singoli: nel Napoli miglior marcatore Højlund (2), a quota 1 Politano, De Bruyne e Vergara; assist finora per De Bruyne e Vergara (1). Più gialli distribuiti tra diversi: Di Lorenzo, Politano, Marín, Vergara (1). Portieri: 1 clean sheet per Meret. Nel Bologna, reti di Piccoli e Dovbyk (1 a testa), un assist per Miranda. Nessun rosso fin qui; Skorupski ancora a caccia del primo clean sheet.

Napoli Bologna Partite giocate 3 3 Punti 3 1 Vittorie 1 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 2 2 Gol fatti 5 2 Gol subiti 5 4 Possesso palla (%) 44,9 59,3 Tiri totali 28 36 Tiri concessi 61 31 Precisione passaggi (%) 85,57 91,34 PPDA 15,8 10,5 Cartellini gialli (tot.) 4 6 Clean sheet 1 0

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FAQ Quando si gioca Napoli-Bologna e a che ora? Domenica 13 settembre 2026 alle ore 18.00. Dove si gioca Napoli-Bologna? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Bologna? L’arbitro è Kevin Bonacina; assistenti Mokhtar e Ricci, IV Mariani, VAR Maggioni, AVAR Rutella.