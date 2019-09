Napoli-Brescia 2019-2020, le probabili formazioni

Napoli-Brescia è la partita delle 12.30 della sesta giornata di serie A. Gli azzurri, reduci da una sorprendente sconfitta interna contro il Cagliari, potrebbero essere rivoluzionati da Ancelotti a causa di infortuni e turnover. In difesa potrebbe giocare Luperto con Manolas, vista la squalifica di Koulibaly e le condizioni non perfette di Maksimovic. A centrocampo possibile il ritorno di Ruiz, in attacco ballottaggio Milik-Llorente con Mertens.

Nel Brescia Balotelli ancora titolare con Donnarumma in attacco, da valutare le condizioni del resto della squadra in vista della terza gara in sette giorni.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Elmas, Allan, Younes; Mertens, Llorente. All. Ancelotti

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All. Corini

SPORTAL.IT | 27-09-2019 11:31