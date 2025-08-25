Napoli, Brescianini e le visite mediche più lunghe della storia: perché dopo un anno Conte lo vuole ancora

Il mercato regala l'ennesimo colpo di scena di questa pazza estate: a un anno di distanza il centrocampista dell'Atalanta può approdare alle falde del Vesuvio, i dettagli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È proprio vero: le vie del mercato sono infinite. Così si spiega il ritorno di fiamma del Napoli per Brescianini, centrocampista che un’estate fa aveva addirittura svolto le visite mediche per il club azzurro, salvo poi finire all’Atalanta. Pochi giorni più tardi, sarebbe arrivato McTominay e l’epilogo è noto a tutta l’Italia pallonara. Ora, un nuovo colpo di scena: il 25enne di Calcinate è ad un passo dal vestirsi d’azzurro. Già, Conte lo ha richiesto per un motivo ben preciso.

Brescianini: le visite mediche più lunghe della storia

Riavvolgiamo il nastro: l’affare strappa inevitabilmente un sorriso a chi ricorda l’operazione saltata un anno fa al fotofinish. Il Napoli aveva raggiunto l’accordo tanto col Frosinone quanto con Brescianini, che aveva anche sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Ma al momento delle firme, causa anche il mancato passaggio di Cajuste al Brentford, il club partenopeo cambiò le carte in tavola proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, anziché l’obbligo come inizialmente concordato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una frenata che consentì all’Atalanta di soffiare il giocatore a Conte, scatenando il putiferio. Sì, perché eravamo a ridosso di Ferragosto e i futuri campioni d’Italia erano ancora un cantiere aperto. Per dirla in breve: tutte le stelle dello scudetto, da McTominay a Lukaku, arrivarono dopo la batosta nella fatal Verona all’esordio da incubo in campionato.

Napoli, il vero motivo per cui saltò Brescianini

E si ritorna al concetto delle vie infinite del mercato. Lo sgarbo dell’Atalanta ebbe parecchio risalto sopratutto sui social, con il Napoli oggetto di scherno da parte dei tifosi avversari ma anche di critiche alla società dai suoi stessi sostenitori.

In realtà De Laurentiis e Manna decisero di mollare la presa su Brescianini, perché contemporaneamente stava prendendo forma il super colpo McTominay, mvp dell’ultima Serie A, l’uomo scudetto, il simbolo della nuova era Conte, il calciatore che in Inghilterra rimpiangono un giorno sì e l’altro pure, lo scozzese diventato talmente napoletano da essere diventato per tutti ‘McFratm’.

Perché Conte vuole il centrocampista dell’Atalanta

Se il centrocampista attualmente in forza alla Dea era finita nel mirino del Napoli è perché Conte e tutto lo staff tecnico ne apprezzava le qualità. Ma c’è un motivo ben preciso che giustifica il rinnovato interesse nei confronti del classe 2000.

Tra dicembre e gennaio gli azzurri perderanno per circa un mese Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa: serve, dunque, un altro elemento fisico in grado di rimpiazzarlo. E i 188 centimetri di Marco rappresentano una garanzia in tal senso. Non solo: piace anche per il suo senso del gol, come testimoniano gli otto sigilli realizzati nelle ultime due stagioni in Serie A.

L’intreccio con Musah e i dettagli dell’affare

A distanza di un anno, come se si trovasse ancora a Villa Stuart, l’operazione potrebbe andare finalmente in porto. E sarebbe la chiusura di un cerchio.

Il via libera dall’Atalanta, però, è legato dal possibile ingaggio di Musah, che il Milan ha messo da tempo in lista di sbarco. La partenza dell’americano, a sua volta, consentirebbe ai rossoneri di fiondarsi su Fabbian del Bologna.