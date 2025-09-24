Napoli, Buongiorno ancora ko ed Edo De Laurentiis sbotta contro la Lega: "Vergogna"

Il vicepresidente azzurro attacca gli analisti di Stats Sport perché non mettono a disposizione dei preparatori atletici dati per prevenire infortuni

Tanto bravo quanto fragile. Alessandro Buongiorno è stato uno dei colpi di mercato del Napoli della scorsa stagione e quando ha giocato ha fatto quasi sempre la differenza, ma quanto ha giocato? Dopo essere stato frenato l’anno passato da numerosi infortuni quello appena cominciato è già diventato un calvario per l’ex difensore del Torino. Contro il Pisa un nuovo stop che potrebbe costare carissimo (anche un mese di stop) e che ha portato il vicepresidente Edo De Laurentiis ad attaccare duramente la Lega sui social.

Gli infortuni di Buongiorno

Il giocatore ha iniziato la sua personale via crucis l’anno scorso con una distorsione alla caviglia ad agosto (solo 6 giorni di stop) ma a metà dicembre è rimasto fermo per 44 giorni per una frattura delle vertebre lombari. Ad aprile per due volte si è fermato per un infortunio agli adduttori per complessivi 65 giorni e in questa stagione si è operato per problemi muscolari dovuti alla pubalgia, rimanendo fermo 21 giorni.

Tornato a disposizione di Conte è stato utilizzato inizialmente con cautela e solo per spezzoni ma lunedì scorso con il Pisa si è fatto male di nuovo. Ha rimediato un risentimento alla coscia sinistra e ha chiesto il cambio all’80’. Incerti i tempi di recupero ma salterà sicuramente il Milan e la prossima gara di Champions con lo Sporting Lisbona.

Lo sfogo del vicepresidente De Laurentiis

La reazione del vicepresidente del club azzurro, Edo De Laurentiis, è stata veemente. Il figlio del patron se la prende con la Lega Serie A e Stats Sport colpevoli – a suo dire – di non fornire il giusto supporto in termini di dati strategici ai professionisti che monitorano condizioni e storia fisica dei calciatori, rendendo praticamente impossibile studiare tutto ciò che riguarda le performance dei singoli giocatori. Il

L’attacco sui social

De Laurentiis junior ha condiviso due differenti messaggi sui social attraverso altrettante storie su Instagram andando giù pesante: “La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici… Senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo…. L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e Stats Sport…. grazie….”. E poi: “È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport”.