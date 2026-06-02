Napoli, c’è poco da stare Allegri: la minaccia di Max e l’allarme McTominay, un big verso l’addio

L'accordo con il livornese è totale, ma va prima risolta la questione buonuscita col Milan: la richiesta che preoccupa gli azzurri. Mourinho vuole lo scozzese al Real

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Tra il Napoli e Allegri c’è ancora di mezzo il Milan, con il nodo della buonuscita che sta ritardando la fumata bianca. Pur di arrivare a Max, De Laurentiis ha sedotto e abbandonato Italiano: e se ora fosse il livornese a far saltare il banco? L’accordo tra le parti è totale, del resto già la scorsa stagione il tecnico era stato vicinissimo a rimpiazzare Conte, ma spunta la minaccia di Allegri a RedBird che rischia di mettere a repentaglio l’affare. E siccome le cattive notizie non vengono mai da sole, Mourinho, destinato a un ritorno al Real Madrid, chiama McTominay.

Napoli-Allegri, ostacolo Milan per la fumata bianca

Nervi tesi tra l’allenatore e il suo ex club. Come rivela il Corriere della Sera, Allegri chiede 5 milioni lordi di buonuscita, da dividere con il suo staff, per rinunciare all’ultimo anno di contratto che lo lega ai rossoneri, ma il Milan ha tutt’altra idea e non si spinge oltre i 500mila euro. La tensione è alle stelle, al punto che l’ex Juventus avrebbe addirittura minacciato di restare fermo un anno se la sua richiesta non dovesse essere esaudita.

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Ciò comporta che il matrimonio annunciato con il Napoli rischia di saltare ancor prima del fatidico sì. La sensazione è che, alla fine, si troverà quell’intesa che conviene a tutte le parti in causa, dopodiché Allegri potrà legarsi agli azzurri per due anni con un ingaggio da circa 4,5 milioni. Le prossime ore saranno decisive.

McTominay giura amore, ma è allarme Mourinho

Affettuosamente ribattezzato “McFratm” dai tifosi, McTominay ha di recente parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a GQ Magazine. Lo scozzese si è ambientato benissimo a Napoli e punta a vincere un altro scudetto. Il club, dal canto suo, ha intenzione di affrettare i tempi per blindare il centrocampista ex Manchester United con il rinnovo del contratto fino al 2030.

Ma un calciatore di tale livello non poteva non catturare le attenzioni dei top club del Vecchio Continente. E infatti è finito nel mirino di Mourinho, il cui ritorno al Real Madrid sarà ufficializzato dopo il 7 giugno, data delle elezioni presidenziali.

U n big verso l’addio: chi può lasciare Napoli

Le dichiarazioni al vetriolo di De Bruyne contro Conte sollevano dubbi sulla permanenza del belga in Italia, anche se con Allegri potrebbe tornare centrale. Chi è destinato a lasciare il capoluogo campano è Anguissa, 30 anni e contratto in scadenza nel 2027: il camerunese ha estimatori in Turchia e in Arabia Saudita.

Ma la vera novità riguarda David Neres, quello che può essere a tutti gli effetti definito un talento di cristallo. Il brasiliano, infortunatosi a gennaio alla caviglia, ha collezionato solo 16 presenze nell’ultimo campionato. Con il ritorno di Noa Lang e l’acquisto di un altro esterno offensivo, la cessione non è da escludere. Il Napoli perderebbe un calciatore capace di spostare gli equilibri quando è in stato di grazia, ma troppo discontinuo e fragile.