Napoli-Cagliari, moviola: De Bruyne era da rosso? L’intervento di Marelli

La prova dell’arbitro bergamasco Kevin Bonacina al Maradona per l’anticipo della seconda giornata di A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn

Kevin Bonacina, 31 anni, la scelta per Napoli-Cagliari, ha debuttato in serie A due anni fa in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento con un’interrogazione finalizzata ad “acquisire e conoscere, per quanto di competenza del Ministro dello Sport, gli atti relativi alle scelte operate nella designazione del direttore di gara, e dei controllori designati alla gestione della sala Var”. Tra gli episodi più discussi il gol annullato a Ogunseye e il rigore non concesso a Frigerio. Nella passata stagione aveva arbitrato anche in coppa Italia Milan-Sassuolo. Per il classe 1993 è stata la partita numero 5 in massima serie. In questo inizio di stagione ha diretto la partita dei trentaduesimi di Coppa Italia tra Udinese e Carrarese (2-0). Vediamo come se l’è cavata ieri sera.

I precedenti di Bonacina con Napoli e Cagliari

Due le volte che Bonacina aveva arbitrato il Cagliari nella sua carriera, entrambe nella passata stagione: in campionato il 2-0 subìto in trasferta con il Torino il 24 gennaio 2025 e la sfida di Coppa Italia della Unipol Domus contro la Cremonese nei sedicesimi, gara vinta dai rossoblù di Nicola per 1-0 (rete di Lapadula).Solo una la partita diretta dal fischietto di Bergamo con il Napoli, i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, all’esordio ufficiale di Antonio Conte sulla panchina azzurra (vinsero gli azzurri ai rigori).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Bahri con Marcenaro IV uomo, La Penna al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Zappa, De Bruyne

Napoli-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo dopo soli 5′: è per Zappa che interviene duro sulla caviglia di Spinazzola. Ammonito anche De Bruyne dopo 5′ della ripresa per un fallo su Prati con gamba alta: poteva scapparci il rosso. Al 66′ ammonito anche Juan Jesus per un intervento ruvido su Borrelli. In pieno recupero il gol di Anguissa e Napoli-Cagliari finisce 1-0.

La moviola di Marelli

Sull’ammonizione di De Bruyne in Napoli-Cagliari ha detto la sua l’esperto di Dazn Luca Marelli che ha spiegato: “De Bruyne si è preso un bel rischio alzando la gamba, ha evitato il rosso perchè la pianta del piede è scivolata verso la caviglia e l’ha solo strusciata”

