Napoli, Callejon batte cassa

Il Napoli incontrerà a fine stagione José Callejon per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2020: la trattativa non si preannuncia semplice.

L'esterno spagnolo è disponibile a restare ma chiede un ritocco verso l'alto dell'attuale ingaggio, che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. De Laurentiis ascolterà il parere di Carlo Ancelotti, che al momento dovrebbe essere favorevole. Callejon, al Napoli dal 2013, in questa stagione in cui è stato arretrato ha segnato due reti in 23 partite, e ha realizzato 6 assist decisivi.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 13:15