Il Napoli sta lavorando per chiudere alcuni colpi in uscita, in primis José María Callejon. L'attaccante spagnolo è di troppo dopo l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter: in scadenza di contratto, l'ex Real è pronto a lasciare in anticipo il club azzurro dopo sette anni.

Quilon, il suo agente, sta parlando in questi giorni con alcuni club iberici, in particolare l'Espanyol.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 12:48