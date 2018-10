Napoli: calmi tutti, c’è Maksimovic

Un anno fa un infortunio seppur lieve di Kalidou Koulibaly avrebbe gettato nel panico il Napoli e i suoi tifosi, dato che il senegalese era ritenuto assolutamente indispensabile nel disegno tattico di Maurizio Sarri. Nonostante Koulibaly resti il top player della difesa azzurra, oggi la sua assenza non fa più tanta paura, anche grazie all’ottimo rendimento di Nikola Maksimovic, rilanciato con un ruolo da protagonista da Carlo Ancelotti. Probabile che il serbo parta titolare sabato a Udine, dato che Koulibaly non s’è ancora ristabilito dall’affaticamento muscolare che l’ha colpito mentre era in ritiro con il Senegal. Calmi tutti, insomma: c’è Nikola.

GRAZIE CARLO. Ancelotti ha creduto fortemente in questo ragazzone acquistato dal Napoli nell’estate del 2016 per 25 milioni di euro, cifra ritenuta altissima in quel momento, quando il mercato internazionale dei difensori doveva ancora esplodere. Maksimovic giocò appena 10 partite dal 1’ nell’intera stagione del Napoli, facendo ancora peggio la stagione seguente, con 3 apparizioni da titolare, per poi essere spedito in prestito allo Spartak Mosca a gennaio. Al rientro, la scorsa estate, il suo destino pareva segnato: addio con minusvalenza inevitabile per il Napoli. Ancelotti, però, ha posto il veto alla sua cessione, scegliendo di puntare forte su di lui non solo come alternativa al duo titolare Albiol-Koulibaly, ma anche come variante tattica per la sua difesa: in 10 gare ufficiali disputate finora dal “nuovo” Napoli, Maksimovic ha giocato 3 volte da titolare ed in una è entrato dalla panchina, per 286 minuti complessivi. Zero i gol incassati con lui in campo.

DAL LIVERPOOL AL LIVERPOOL. In pre-campionato la scelta di Ancelotti non convinceva: i tifosi rimasero perplessi soprattutto dopo il 5-0 subito in amichevole dal Liverpool. In pochi avrebbero immaginato che, pochi mesi dopo, proprio Maksimovic sarebbe stato l’uomo chiave nel successo sui Reds in Champions League: spostando il serbo nella posizione di “finto” terzino destro, con il compito di accentrarsi e trasformare la difesa da 4 a 3 in fase offensiva, Ancelotti ha disinnescato l’arma più pericolosa del Liverpool, l’abilità di rubar palla e ripartire, permettendo al Napoli di vincere una partita che sulla carta pareva impossibile. Anche da centrale Maksimovic non ha deluso, anche se sia con la Fiorentina che con il Parma ha giocato in coppia con Koulibaly: sabato a Udine sarà la prima uscita insieme ad Albiol. Per il serbo, un altro test per dimostrare di essere da Napoli.

SPORTEVAI | 18-10-2018 11:06