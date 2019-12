Napoli, cambia tutto: si punta a due clamorose conferme

Sembrano cambiate alcune importanti strategie al Napoli dopo il terremoto delle ultime settimane.

Secondo quanto riferito da 'Il Mattino', infatti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe in queste settimane al lavoro su due nuove priorità del club: i rinnovi contrattuali di Dries Mertens e José Callejon.

I due veterani dell'attacco azzurro, entrambi in scadenza al termine di questa stagione, sembravano due dei giocatori più in predicato di lasciare Napoli in seguito ai grossi problemi ambientali verificatisi ultimamente, ma ora le cose potrebbero anche andare in maniera diversa.

Secondo il quotidiano campano, infatti, in particolare Mertens vorrebbe proseguire la sua avventura a Napoli, mentre chi si sarebbe preso qualche giorno di riflessione è Callejon (più persuaso del compagno all'idea di trasferirsi in Cina).

Per entrambi si parla di un nuovo contratto che scadrebbe nel 2022 con uno stipendio uguale a quello attualmente percepito.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 10:02