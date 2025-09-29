Napoli, Quagliarella anticipa cosa farà Conte a De Bruyne, retroscena sul cambio e post del belga

De Bruyne protagonista a San Siro con gol dal dischetto ma i troppi errori del belga hanno spinto Conte a sostituirlo al 72'. Bufera nel post gara

Forse per Kevin De Bruyne sarà già stata un’umiliazione essere sostituito al 26′ a Manchester, nella gara tanto attesa del ritorno nella sua vecchia casa. E da lì il campione belga avrà masticato amaro, per la prima volta, seppur consapevole della necessità di Conte che si ritrovò con un uomo in meno e con l’assetto tattico da riequilibrare. Ma il boccone non è andato per niente giù quando si è ripetuta la scena, alla Scala del calcio, ieri col Milan, e la rabbia è riemersa. De Bruyne, dopo aver segnato su calcio di rigore ed accorciato le distanze, è stato messo fuori da Conte nella fase cruciale del match. Esce il belga, al 72′, ma questa volta la reazione è furibonda: Kevin borbotta poi, con sguardo nervoso, guarda contrariato e con aria di sfida verso la panchina. Il Napoli perde e la rimonta non viene completata, i rossoneri agganciano la vetta e per Conte il post gara è di fuoco. Il retroscena sul cambio e l’anticipazione dell’ex azzurro Quagliarella che svela cosa succederà adesso.

De Bruyne lancia un messaggio a Conte?

Alle 10:35 è stato pubblicato un post dal belga sui social. Una foto che lo ritrae a San Siro, al termine della gara, al fianco di Modric. Nella didascalia del post si legge: “A tutti piace un buon calcio. E’ bello vederti Luka Modric.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel messaggio social del belga c’è chi tra i tifosi sui social intravede un’avvisaglia a Conte: “Guarda caso ha scritto ‘a tutti’ nel senso che a Conte non piace?” E ancora: “Quella dizione ‘a tutti’, dopo essere stato sostituito, a me fa pensare che sia un messaggio a Conte”.

Quagliarella anticipa cosa farà Conte con De Bruyne

In diretta a Sky Sport, nel post gara Milan-Napoli, interviene Fabio Quagliarella. L’ex attaccante degli azzurri prova ad anticipare cosa farà ora Conte con De Bruyne: “Conoscendo Antonio Conte, di sicuro manderà comunicazione scritta e chiederà a De Bruyne in settimana conto della reazione dopo la sostituzione. Sicuro!”

Racconta a quel punto un aneddoto Quagliarella: “Lo dico perché è successo a me quando mi allenava. Io una volta feci una battuta uscendo dal campo dopo la sostituzione che mi aveva fatto, c’era il suo vice Angelo Alessio e io dissi: mischia un po’ ‘sti numeri eh, perché esce sempre il 27 ed esco sempre io. Allora lui mi disse: cosa hai detto? E io dissi che l’avevo mandato a quel paese, mica potevo dirgli che avevo fatto una battuta, visto che avevamo perso… Lui poi dopo mi ha insultato davanti a tutta la squadra e ho chiesto scusa”.

Massimo Mauro si schiera con De Bruyne

A Pressing, in onda su Canale 5, Massimo Mauro ha commentato l’episodio post Milan-Napoli ed a sorpresa si è schierato con il belga: “Io anche mi sarei arrabbiato. De Bruyne si stava riprendendo, dopo un inizio non buono. I tre cambi di Conte non voglio dire che siano sbagliati ma mi hanno sorpreso. Per me è una critica che ci può stare.”

Tifosi spaccati per la sostituzione e De Bruyne

Sui social continua la bufera post Milan-Napoli. Da una parte c’è chi è a favore di Conte e dall’altra chi avrebbe voluto De Bruyne in campo fino al 90′. I tifosi restano spaccati: “Conte si è dimostrato l’allenatore provinciale che è.” E ancora: “Certe sceneggiate le fai ai vari Quagliarella, Politano e compagnia ma con De Bruyne devi chiudere la bocca.”

C’è poi chi scrive: “Persino Guardiola, che in confronto al leccese è una divinità, si è preso i vaffanculo di KDB e non ha mai proferito parola.” E ancora: “Ora quel mezzo allenatore, dall’alto di quattro scudetti vinti, pensa di poter fare la voce grossa ad uno dei migliori centrocampisti di sempre?”

Non si placano gli animi sul web: “Cmq tutti se li fa amici…. Ricordate Lautaro? Conte simpatico come un dolore di denti…”. I tifosi condannano il tecnico del Napoli: “Conte è un furbacchione e le televisioni lo aiutano a fare il furbacchione. Perché in conferenza stampa post partita invece di parlare di De Bruyne doveva spiegare come mai ha giocato quella partita pietosa.”

C’è poi chi chiede spiegazioni tattiche: “Conte dovrebbe spiegare al mondo Napoli perché ha abbandonato il 433 mettendo McTominay largo e allontanandolo dalla porta.... Dopo tutte le castagne dal fuoco che gli ha tolto lo scorso anno”

E ancora: “Sarebbe opportuno adottare una gestione più equilibrata della rosa, facendo ruotare i giocatori con maggiore regolarità. Un calciatore accetta più facilmente di partire dalla panchina se viene coinvolto in un piano di turnover chiaro e condiviso, finalizzato al recupero fisico e alla gestione delle energie nell’arco della stagione. In questo modo, la scelta di non partire titolare viene percepita come parte di una strategia complessiva, e non come una punizione o una bocciatura legata alla prestazione.”

C’è poi chi sostiene Kevin: “Essere sostituiti sistematicamente durante la partita può essere interpretato dal giocatore come una mancanza di fiducia o come una valutazione negativa del proprio rendimento. Questo tipo di gestione rischia di incidere sul morale e sull’autostima del singolo, e può generare malcontento all’interno del gruppo.”

Sul web la bufera continua: “Ruotare con intelligenza la rosa, comunicando apertamente le scelte tecniche, è fondamentale per mantenere alta la motivazione di tutti e garantire un rendimento costante della squadra nel tempo.”

E infine: “Conte mi sta sulle scatole e mai sopportato ma per me ha ragione…sostituito al 78 esimo a 12 dalla fine in una partita peraltro dove non stava eccellendo per cui de bruyne o no stai zitto ed esci. Quantomeno per rispetto di chi entra e si è allenato come te in settimana…”